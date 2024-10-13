Мурманский эсер отсудил у General Motors 300 млн рублей за сломанный Cadillac

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, автомобиль, внедорожник, кадиллак, кроссовер, CADILLAC ESCALADE
Мурманского эсера обвинили в попытке легализовать свои сомнительные доходы Фото:

Бизнесмен и председатель совета отделения партии «Справедливая Россия» из Мурманска Руслан Белашов отсудил у автомобильной корпорации из США General Motors 300 миллионов рублей за автомобиль Cadillac, который постоянно ломался. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«В конечном счете выплата составила 38 миллионов + 1% от суммы за каждый день неисполнения долговых обязательств. К нашему времени сумма выросла до 300 миллионов», — передает telegram-канал. В первой половине 2024 года истец подал заявление на выплату полной суммы. Однако в дело вмешался прокурор, который обвинил Белашова в том, что тот использует нестабильную политическую обстановку в свою пользу и просто хочет таким образом легализовать свои «мутные» доходы.

В 2018-м году Белашов приобрел автомобиль у официального дилера с гарантией на три года, но под конец срока начала течь крыша, шуметь мотор, скрипеть сиденья. Бизнесмен пошел в суд, иск начали рассматривать во второй половине 2022 года, когда официальный импортер «Дженерал моторс авто» уже уходил из России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен и председатель совета отделения партии «Справедливая Россия» из Мурманска Руслан Белашов отсудил у автомобильной корпорации из США General Motors 300 миллионов рублей за автомобиль Cadillac, который постоянно ломался. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В конечном счете выплата составила 38 миллионов + 1% от суммы за каждый день неисполнения долговых обязательств. К нашему времени сумма выросла до 300 миллионов», — передает telegram-канал. В первой половине 2024 года истец подал заявление на выплату полной суммы. Однако в дело вмешался прокурор, который обвинил Белашова в том, что тот использует нестабильную политическую обстановку в свою пользу и просто хочет таким образом легализовать свои «мутные» доходы. В 2018-м году Белашов приобрел автомобиль у официального дилера с гарантией на три года, но под конец срока начала течь крыша, шуметь мотор, скрипеть сиденья. Бизнесмен пошел в суд, иск начали рассматривать во второй половине 2022 года, когда официальный импортер «Дженерал моторс авто» уже уходил из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...