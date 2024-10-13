Мурманский эсер отсудил у General Motors 300 млн рублей за сломанный Cadillac

13 октября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Мурманского эсера обвинили в попытке легализовать свои сомнительные доходы Фото: Игорь Пантин © URA.RU Бизнесмен и председатель совета отделения партии «Справедливая Россия» из Мурманска Руслан Белашов отсудил у автомобильной корпорации из США General Motors 300 миллионов рублей за автомобиль Cadillac, который постоянно ломался. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В конечном счете выплата составила 38 миллионов + 1% от суммы за каждый день неисполнения долговых обязательств. К нашему времени сумма выросла до 300 миллионов», — передает telegram-канал. В первой половине 2024 года истец подал заявление на выплату полной суммы. Однако в дело вмешался прокурор, который обвинил Белашова в том, что тот использует нестабильную политическую обстановку в свою пользу и просто хочет таким образом легализовать свои «мутные» доходы. В 2018-м году Белашов приобрел автомобиль у официального дилера с гарантией на три года, но под конец срока начала течь крыша, шуметь мотор, скрипеть сиденья. Бизнесмен пошел в суд, иск начали рассматривать во второй половине 2022 года, когда официальный импортер «Дженерал моторс авто» уже уходил из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен и председатель совета отделения партии «Справедливая Россия» из Мурманска Руслан Белашов отсудил у автомобильной корпорации из США General Motors 300 миллионов рублей за автомобиль Cadillac, который постоянно ломался. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В конечном счете выплата составила 38 миллионов + 1% от суммы за каждый день неисполнения долговых обязательств. К нашему времени сумма выросла до 300 миллионов», — передает telegram-канал. В первой половине 2024 года истец подал заявление на выплату полной суммы. Однако в дело вмешался прокурор, который обвинил Белашова в том, что тот использует нестабильную политическую обстановку в свою пользу и просто хочет таким образом легализовать свои «мутные» доходы. В 2018-м году Белашов приобрел автомобиль у официального дилера с гарантией на три года, но под конец срока начала течь крыша, шуметь мотор, скрипеть сиденья. Бизнесмен пошел в суд, иск начали рассматривать во второй половине 2022 года, когда официальный импортер «Дженерал моторс авто» уже уходил из России.