Медведев призвал «набить морду» финским дипломатам

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Финляндии ответим сдержанно, заявил Медведев Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «бить в морду» финских дипломатов. Такие действия, по мнению политика, необходимо предпринять в ответ на призыв сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили сотрудников дипломатических ведомств России.

«Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года: просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии — в рыло!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Подобными действиями зампред Совбеза призвал ответить на заявление Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили российских дипломатов.

Чарли Салониус-Пастернак 6 октября предложил заливать краской автомобили российских дипломатов, утверждая, что их владельцы якобы поддерживают военные преступления. Он опубликовал видео с машиной дипломатов и призвал испортить транспортное средство.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «бить в морду» финских дипломатов. Такие действия, по мнению политика, необходимо предпринять в ответ на призыв сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили сотрудников дипломатических ведомств России. «Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года: просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии — в рыло!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Подобными действиями зампред Совбеза призвал ответить на заявление Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили российских дипломатов. Чарли Салониус-Пастернак 6 октября предложил заливать краской автомобили российских дипломатов, утверждая, что их владельцы якобы поддерживают военные преступления. Он опубликовал видео с машиной дипломатов и призвал испортить транспортное средство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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