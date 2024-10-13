Политика Медведев призвал «набить морду» финским дипломатам 13 октября 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + Финляндии ответим сдержанно, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «бить в морду» финских дипломатов. Такие действия, по мнению политика, необходимо предпринять в ответ на призыв сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили сотрудников дипломатических ведомств России. «Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года: просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии — в рыло!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Подобными действиями зампред Совбеза призвал ответить на заявление Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили российских дипломатов. Чарли Салониус-Пастернак 6 октября предложил заливать краской автомобили российских дипломатов, утверждая, что их владельцы якобы поддерживают военные преступления. Он опубликовал видео с машиной дипломатов и призвал испортить транспортное средство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «бить в морду» финских дипломатов. Такие действия, по мнению политика, необходимо предпринять в ответ на призыв сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили сотрудников дипломатических ведомств России. «Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года: просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии — в рыло!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Подобными действиями зампред Совбеза призвал ответить на заявление Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили российских дипломатов. Чарли Салониус-Пастернак 6 октября предложил заливать краской автомобили российских дипломатов, утверждая, что их владельцы якобы поддерживают военные преступления. Он опубликовал видео с машиной дипломатов и призвал испортить транспортное средство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям