Когда искусственный интеллект оставит врачей без работы

Специалист по инновациям Черешнев: ИИ к 2026 году способен заменить терапевта

13 октября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Специалист по инновациям предположил, что терапевты могут остаться без работы через два года из-за развития ИИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К 2025—2026 годам искусственный интеллект начнет выполнять функции терапевта, собирая информацию о симптомах и направляя пациентов к специалистам. Такой прогноз дает вице-президент МТС по стратегии и инновациям и CEO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев. «Существует несколько путей интеграции ИИ в медицину, среди которых организация базовой фильтрации пациентов является наименее сложным для понимания и ближайшем к реализации сценарием. Развитие этой технологии ожидается в период с 2025 по 2026 год», — рассказал Евгений Черешнев в беседе с «Ридусом». Он отметил, что в в целом искусственный интеллект к тому периоду сможет частично исполнять роль терапевта. Помимо этого, ИИ может стать помощником для врачей, обеспечивая доступ к обширной медицинской информации и анализу данных, таких как снимки, КТ и МРТ. Эксперт также подчеркивает возможность создания персонализированных ИИ-сервисов, которые будут способствовать поддержанию здоровья пациентов на основе индивидуальных данных о состоянии каждого человека. Рынок ИИ-решений в медицине растет, и ожидается активное внедрение таких технологий в ближайшие годы, подытожил специалист. Ранее экономист Фарида Мирзабалаева предположила, что ИИ в будущем заменит человека в тех профессиях, где рабочие процессы можно автоматизировать. При этом она отметила, что это может работать и в обратную сторону — искусственный интеллект, наоборот, может способствовать появлению новых рабочих мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 2025—2026 годам искусственный интеллект начнет выполнять функции терапевта, собирая информацию о симптомах и направляя пациентов к специалистам. Такой прогноз дает вице-президент МТС по стратегии и инновациям и CEO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев. «Существует несколько путей интеграции ИИ в медицину, среди которых организация базовой фильтрации пациентов является наименее сложным для понимания и ближайшем к реализации сценарием. Развитие этой технологии ожидается в период с 2025 по 2026 год», — рассказал Евгений Черешнев в беседе с «Ридусом». Он отметил, что в в целом искусственный интеллект к тому периоду сможет частично исполнять роль терапевта. Помимо этого, ИИ может стать помощником для врачей, обеспечивая доступ к обширной медицинской информации и анализу данных, таких как снимки, КТ и МРТ. Эксперт также подчеркивает возможность создания персонализированных ИИ-сервисов, которые будут способствовать поддержанию здоровья пациентов на основе индивидуальных данных о состоянии каждого человека. Рынок ИИ-решений в медицине растет, и ожидается активное внедрение таких технологий в ближайшие годы, подытожил специалист. Ранее экономист Фарида Мирзабалаева предположила, что ИИ в будущем заменит человека в тех профессиях, где рабочие процессы можно автоматизировать. При этом она отметила, что это может работать и в обратную сторону — искусственный интеллект, наоборот, может способствовать появлению новых рабочих мест.