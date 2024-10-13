Блогеру, швырнувшему младенца в сугроб, грозит десять лет колонии

Блогер Сергей Косенко стал фигурантом уголовного дела после публикации видео, на котором он бросает своего двухмесячного сына в сугроб. Ему грозит 10 лет тюрьмы за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров», — заявил представитель силовых структур. Его слова приводит ТАСС. Как сообщили, Косенко не удалось довести до конца свой преступный умысел, так как ребенок приземлился в сугроб и не пострадал.
Следствие квалифицировало действия блогера как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и покушение на причинение вреда здоровью ребенка. В случае доказательства вины блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.
В январе этого года Косенко опубликовал в своих соцсетях видео, на котором бросил своего новорожденного ребенка в сугроб ради популярности. Однако позже он заявил, что на видео была кукла, а с ребенком все в порядке. После этого депутат Госдумы Нина Останина заявила, что собирается обратиться в Следком с жалобой на блогера.
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