Песков поставил точку в споре о переговорах Путина и Шольца

От Берлина не поступало никаких предложений о переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет. Никаких предложений не было», — передает слова Пескова «Интерфакс». Также он добавил, что Москва неоднократно заявляла, что Путин открыт для контактов.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила об отказе Путина говорить с Шольцем. По ее словам, президент России якобы был не готов к диалогу с немецким канцлером. Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным был в декабре 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.