Песков поставил точку в споре о переговорах Путина и Шольца

13 октября 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Путин открыт для диалога с немецким канцлером Фото: Роман Наумов © URA.RU От Берлина не поступало никаких предложений о переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Никаких предложений не было», — передает слова Пескова «Интерфакс». Также он добавил, что Москва неоднократно заявляла, что Путин открыт для контактов. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила об отказе Путина говорить с Шольцем. По ее словам, президент России якобы был не готов к диалогу с немецким канцлером. Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным был в декабре 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От Берлина не поступало никаких предложений о переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Никаких предложений не было», — передает слова Пескова «Интерфакс». Также он добавил, что Москва неоднократно заявляла, что Путин открыт для контактов. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила об отказе Путина говорить с Шольцем. По ее словам, президент России якобы был не готов к диалогу с немецким канцлером. Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным был в декабре 2022 года.