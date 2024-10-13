Песков поставил точку в споре о переговорах Путина и Шольца

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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, песков дмитрий
Путин открыт для диалога с немецким канцлером Фото:

От Берлина не поступало никаких предложений о переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких предложений не было», — передает слова Пескова «Интерфакс». Также он добавил, что Москва неоднократно заявляла, что Путин открыт для контактов.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила об отказе Путина говорить с Шольцем. По ее словам, президент России якобы был не готов к диалогу с немецким канцлером. Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным был в декабре 2022 года.

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От Берлина не поступало никаких предложений о переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Никаких предложений не было», — передает слова Пескова «Интерфакс». Также он добавил, что Москва неоднократно заявляла, что Путин открыт для контактов. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила об отказе Путина говорить с Шольцем. По ее словам, президент России якобы был не готов к диалогу с немецким канцлером. Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным был в декабре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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