В результате ДТП погиб один человек
В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья произошло ДТП с участием двух фур и легковых автомобилей. Есть погибший. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
«Сегодня на 175 километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей», — говорится в сообщении. Там добавили, что один человек погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, заключили в правоохранительных органах.
В результате ДТП есть погибший
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