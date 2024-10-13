В Подмосковье две фуры влетели в легковушки, есть погибший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП погиб один человек
В результате ДТП погиб один человек Фото:

В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья произошло ДТП с участием двух фур и легковых автомобилей. Есть погибший. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня на 175 километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей», — говорится в сообщении. Там добавили, что  один человек погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, заключили в правоохранительных органах.

В результате ДТП есть погибший
В результате ДТП есть погибший
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья произошло ДТП с участием двух фур и легковых автомобилей. Есть погибший. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области. «Сегодня на 175 километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей», — говорится в сообщении. Там добавили, что  один человек погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, заключили в правоохранительных органах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...