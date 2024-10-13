Алаудинов заявил об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области

Вооруженные силы России продолжают операцию по освобождению населенных пунктов в Курской области. Очередным освобожденным поселком стал Новый Путь в Глушковском районе. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале.
«Освобожден Новый Путь», — подтвердил Алаудинов. Населенный пункт находится в Глушковском районе Курской области.
До этого были освобождены 15 населенных пунктов в регионе, ранее занятых украинскими войсками, напоминает телеканал 360. Как сообщили в Минобороны, армия РФ ударила по десяткам тысяч солдат ВСУ в Курской области. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard.
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