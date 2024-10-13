Алаудинов заявил об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области

Алаудинов: армия РФ освободила Новый Путь в Глушковском районе Курской области

14 октября 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Населенный пункт находится в Глушковском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы России продолжают операцию по освобождению населенных пунктов в Курской области. Очередным освобожденным поселком стал Новый Путь в Глушковском районе. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале. «Освобожден Новый Путь», — подтвердил Алаудинов. Населенный пункт находится в Глушковском районе Курской области. До этого были освобождены 15 населенных пунктов в регионе, ранее занятых украинскими войсками, напоминает телеканал 360. Как сообщили в Минобороны, армия РФ ударила по десяткам тысяч солдат ВСУ в Курской области. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России продолжают операцию по освобождению населенных пунктов в Курской области. Очередным освобожденным поселком стал Новый Путь в Глушковском районе. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале. «Освобожден Новый Путь», — подтвердил Алаудинов. Населенный пункт находится в Глушковском районе Курской области. До этого были освобождены 15 населенных пунктов в регионе, ранее занятых украинскими войсками, напоминает телеканал 360. Как сообщили в Минобороны, армия РФ ударила по десяткам тысяч солдат ВСУ в Курской области. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard.