На Полевском тракте перекрыли движение из-за перевернувшейся фуры. Видео

14 октября 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Фура пролежала на трассе целую ночь (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На Полевском тракте вечером 13 октября перевернулась фура MAN, из-за чего движение по одной из полос перекрыли. К утру следующего дня большегруз остался на том же месте, рассказал URA.RU читатель. «Грузовик перевернулся возле Полевского и перекрыл проезд по встречке. Фура лежит на тракте со вчерашнего вечера [13 октября]. На место уже приезжали инспекторы», — сказал собеседник. Причина аварии и информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ДТП случилось на 44 километре Полевского тракта. «Пострадавших нет. На данный момент все последствия аварии ликвидированы, движение возобновлено», — отметили в ГАИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Полевском тракте вечером 13 октября перевернулась фура MAN, из-за чего движение по одной из полос перекрыли. К утру следующего дня большегруз остался на том же месте, рассказал URA.RU читатель. «Грузовик перевернулся возле Полевского и перекрыл проезд по встречке. Фура лежит на тракте со вчерашнего вечера [13 октября]. На место уже приезжали инспекторы», — сказал собеседник. Причина аварии и информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ДТП случилось на 44 километре Полевского тракта. «Пострадавших нет. На данный момент все последствия аварии ликвидированы, движение возобновлено», — отметили в ГАИ.