13 октября 2024

На Полевском тракте перекрыли движение из-за перевернувшейся фуры. Видео

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Фура пролежала на трассе целую ночь (архивное фото) Фото:

На Полевском тракте вечером 13 октября перевернулась фура MAN, из-за чего движение по одной из полос перекрыли. К утру следующего дня большегруз остался на том же месте, рассказал URA.RU читатель.

«Грузовик перевернулся возле Полевского и перекрыл проезд по встречке. Фура лежит на тракте со вчерашнего вечера [13 октября]. На место уже приезжали инспекторы», — сказал собеседник. Причина аварии и информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ДТП случилось на 44 километре Полевского тракта. «Пострадавших нет. На данный момент все последствия аварии ликвидированы, движение возобновлено», — отметили в ГАИ.

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На Полевском тракте вечером 13 октября перевернулась фура MAN, из-за чего движение по одной из полос перекрыли. К утру следующего дня большегруз остался на том же месте, рассказал URA.RU читатель. «Грузовик перевернулся возле Полевского и перекрыл проезд по встречке. Фура лежит на тракте со вчерашнего вечера [13 октября]. На место уже приезжали инспекторы», — сказал собеседник. Причина аварии и информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ДТП случилось на 44 километре Полевского тракта. «Пострадавших нет. На данный момент все последствия аварии ликвидированы, движение возобновлено», — отметили в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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