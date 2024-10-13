На Полевском тракте вечером 13 октября перевернулась фура MAN, из-за чего движение по одной из полос перекрыли. К утру следующего дня большегруз остался на том же месте, рассказал URA.RU читатель.
«Грузовик перевернулся возле Полевского и перекрыл проезд по встречке. Фура лежит на тракте со вчерашнего вечера [13 октября]. На место уже приезжали инспекторы», — сказал собеседник. Причина аварии и информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ДТП случилось на 44 километре Полевского тракта. «Пострадавших нет. На данный момент все последствия аварии ликвидированы, движение возобновлено», — отметили в ГАИ.
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