13 октября 2024

Темнокожий студент воюет с крупным вузом в Екатеринбурге

Студент из Саудовской Аравии судится с УрГЭУ-СИНХ из-за отчисления
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Уральского государственного экономического университета. Екатеринбург, ургэу, синх, уральский государственный экономический университет
Студент из Саудовской Аравии поступил в вуз в 2023 году Фото:

В Екатеринбурге студент из Саудовской Аравии пытается признать незаконным свое отчисление. В прошлом году он поступил в Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ), отучился три месяца и был отчислен. При чем, по словам его адвоката Петра Портнягина, в документах подпись студента подделали.

«Мой клиент поступил в вуз на курс по изучению русского языка, который длится 1,5 года. Отучившись три месяца, он по семейным обстоятельствам уехал домой. Вернувшись в Екатеринбург, он узнал, что был отчислен. При чем в документах стояла его подпись. Но этого быть не могло, ведь он в то время не был в России. Уже в суде выяснилось, что подписи подделали», — сказал URA.RU Портнягин.

После отчисления студент поступил в медицинский вуз в Екатеринбурге. В суде экс-студент СИНХа пытается вернуть деньги, которые списали за его обучение.

URA.RU обратилось за комментарием в УрГЭУ-СИНХ. В учреждении обещали прокомментировать ситуацию позднее. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге студент из Саудовской Аравии пытается признать незаконным свое отчисление. В прошлом году он поступил в Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ), отучился три месяца и был отчислен. При чем, по словам его адвоката Петра Портнягина, в документах подпись студента подделали. «Мой клиент поступил в вуз на курс по изучению русского языка, который длится 1,5 года. Отучившись три месяца, он по семейным обстоятельствам уехал домой. Вернувшись в Екатеринбург, он узнал, что был отчислен. При чем в документах стояла его подпись. Но этого быть не могло, ведь он в то время не был в России. Уже в суде выяснилось, что подписи подделали», — сказал URA.RU Портнягин. После отчисления студент поступил в медицинский вуз в Екатеринбурге. В суде экс-студент СИНХа пытается вернуть деньги, которые списали за его обучение. URA.RU обратилось за комментарием в УрГЭУ-СИНХ. В учреждении обещали прокомментировать ситуацию позднее. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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