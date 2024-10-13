Темнокожий студент воюет с крупным вузом в Екатеринбурге

Студент из Саудовской Аравии судится с УрГЭУ-СИНХ из-за отчисления

14 октября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Студент из Саудовской Аравии поступил в вуз в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге студент из Саудовской Аравии пытается признать незаконным свое отчисление. В прошлом году он поступил в Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ), отучился три месяца и был отчислен. При чем, по словам его адвоката Петра Портнягина, в документах подпись студента подделали. «Мой клиент поступил в вуз на курс по изучению русского языка, который длится 1,5 года. Отучившись три месяца, он по семейным обстоятельствам уехал домой. Вернувшись в Екатеринбург, он узнал, что был отчислен. При чем в документах стояла его подпись. Но этого быть не могло, ведь он в то время не был в России. Уже в суде выяснилось, что подписи подделали», — сказал URA.RU Портнягин. После отчисления студент поступил в медицинский вуз в Екатеринбурге. В суде экс-студент СИНХа пытается вернуть деньги, которые списали за его обучение. URA.RU обратилось за комментарием в УрГЭУ-СИНХ. В учреждении обещали прокомментировать ситуацию позднее. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге студент из Саудовской Аравии пытается признать незаконным свое отчисление. В прошлом году он поступил в Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ), отучился три месяца и был отчислен. При чем, по словам его адвоката Петра Портнягина, в документах подпись студента подделали. «Мой клиент поступил в вуз на курс по изучению русского языка, который длится 1,5 года. Отучившись три месяца, он по семейным обстоятельствам уехал домой. Вернувшись в Екатеринбург, он узнал, что был отчислен. При чем в документах стояла его подпись. Но этого быть не могло, ведь он в то время не был в России. Уже в суде выяснилось, что подписи подделали», — сказал URA.RU Портнягин. После отчисления студент поступил в медицинский вуз в Екатеринбурге. В суде экс-студент СИНХа пытается вернуть деньги, которые списали за его обучение. URA.RU обратилось за комментарием в УрГЭУ-СИНХ. В учреждении обещали прокомментировать ситуацию позднее. Ответ будет опубликован, как только поступит.