В РФ предупредили о возможной блокировке сервисов Google на Android

В России могут быть заблокированы сервисы Google на Android. Об этом рассказал заместитель президента председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.
«Если говорить об операционной системе Android, то телефоны на базе операционной системы Android могут быть связаны с высокими рисками. На них сервисы Google могут быть заблокированы в России», — передает ТАСС слова Халитова.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что не блокирует в России никакие иностранные поисковые сервисы, в том числе от компании Google. Однако в регуляторе посоветовали пользоваться отечественными сервисами, передает RT.
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