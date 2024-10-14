Власти назвали новый срок открытия ТЦ «Золотой» в Екатеринбурге

Открытие торгового центра «Золотой» в Екатеринбурге перенесли с 2023-го на 2026 год. Перед запуском ТЦ власти планируют ввести автовокзал. Об этом рассказал замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент URA.RU.
«Ввод данного объекта — четвертый квартал 2026 года, и начнется он не с ввода торговых площадей ТЦ, а с ввода автовокзала. Площадь торговой галереи „Золотого“ составит более 146 тысяч „квадратов“. По проекту общая площадь объектов вместе с автовокзалом и прилегающим паркингом составит более 300 тысяч квадратных метров», — сказал Афанасьев, отметив, что изначально ТЦ планировали запустить к Универсиаде.
Владельцами проекта выступают Игорь Заводской и Константин Погребинский («Общество Малышева 73»). Строительство объекта началось в 2021 году. «Золотой» возводят на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации на Ботанике. В 2022 году стоимость проекта оценивали в 400 миллионов долларов.
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