14 октября 2024

Власти назвали новый срок открытия ТЦ «Золотой» в Екатеринбурге

Открытие ТЦ «Золотой» в Екатеринбурге перенесли на 2026 год
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэровокзал "Уктус" и ТРЦ "Золотой". Екатеринбург, золотой, тц золотой, трц золотой
Торговый центр запустят в конце 2026-го Фото:

Открытие торгового центра «Золотой» в Екатеринбурге перенесли с 2023-го на 2026 год. Перед запуском ТЦ власти планируют ввести автовокзал. Об этом рассказал замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент URA.RU.

«Ввод данного объекта — четвертый квартал 2026 года, и начнется он не с ввода торговых площадей ТЦ, а с ввода автовокзала. Площадь торговой галереи „Золотого“ составит более 146 тысяч „квадратов“. По проекту общая площадь объектов вместе с автовокзалом и прилегающим паркингом составит более 300 тысяч квадратных метров», — сказал Афанасьев, отметив, что изначально ТЦ планировали запустить к Универсиаде.

Владельцами проекта выступают Игорь Заводской и Константин Погребинский («Общество Малышева 73»). Строительство объекта началось в 2021 году. «Золотой» возводят на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации на Ботанике. В 2022 году стоимость проекта оценивали в 400 миллионов долларов.

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Открытие торгового центра «Золотой» в Екатеринбурге перенесли с 2023-го на 2026 год. Перед запуском ТЦ власти планируют ввести автовокзал. Об этом рассказал замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент URA.RU. «Ввод данного объекта — четвертый квартал 2026 года, и начнется он не с ввода торговых площадей ТЦ, а с ввода автовокзала. Площадь торговой галереи „Золотого“ составит более 146 тысяч „квадратов“. По проекту общая площадь объектов вместе с автовокзалом и прилегающим паркингом составит более 300 тысяч квадратных метров», — сказал Афанасьев, отметив, что изначально ТЦ планировали запустить к Универсиаде. Владельцами проекта выступают Игорь Заводской и Константин Погребинский («Общество Малышева 73»). Строительство объекта началось в 2021 году. «Золотой» возводят на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации на Ботанике. В 2022 году стоимость проекта оценивали в 400 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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