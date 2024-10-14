14 октября 2024

В челябинских маршрутках подорожает проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, остановка, зима, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках вырастит до 120 рублей Фото:

В маршрутных такси, курсирующих между Челябинском и пригородом, с 21 октября подорожает проезд. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Начали поступать уведомления от перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам в границах города Челябинска и Сосновского района, о намерении повысить стоимость проезда. Стоимость повысится в период после 21 октября», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

На муниципальных маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, цена проезда увеличится до 40 рублей, на маршруте № 13 (поселок Локомотивный — пригородные кассы) до 43 рублей. На междугородних маршрутах, следующих из Челябинска до села Архангельское, поселок Мирный, деревни Мичурино, проезд подорожает с 90-95 рублей до 105 рублей.

«Причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование. Также необходимо повышение заработной платы водителям автобусов», — пояснили в пресс-службе миндортранса региона.

В Челябинске ранее подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Проезд за наличные в общественном транспорте с 15 октября стоит 43 рубля, сообщает корреспондент URA.RU.

Новые тарифы на проезд в Челябинске и пригороде с 21 октября
Новые тарифы на проезд в Челябинске и пригороде с 21 октября
На некоторых маршрутах стоимость проезда составит 120 рублей
На некоторых маршрутах стоимость проезда составит 120 рублей

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В маршрутных такси, курсирующих между Челябинском и пригородом, с 21 октября подорожает проезд. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Начали поступать уведомления от перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам в границах города Челябинска и Сосновского района, о намерении повысить стоимость проезда. Стоимость повысится в период после 21 октября», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. На муниципальных маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, цена проезда увеличится до 40 рублей, на маршруте № 13 (поселок Локомотивный — пригородные кассы) до 43 рублей. На междугородних маршрутах, следующих из Челябинска до села Архангельское, поселок Мирный, деревни Мичурино, проезд подорожает с 90-95 рублей до 105 рублей. «Причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование. Также необходимо повышение заработной платы водителям автобусов», — пояснили в пресс-службе миндортранса региона. В Челябинске ранее подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Проезд за наличные в общественном транспорте с 15 октября стоит 43 рубля, сообщает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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