Общество Транспорт В челябинских маршрутках подорожает проезд 15 октября 2024 в 10:46 Размер текста - 17 + Стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках вырастит до 120 рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В маршрутных такси, курсирующих между Челябинском и пригородом, с 21 октября подорожает проезд. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Начали поступать уведомления от перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам в границах города Челябинска и Сосновского района, о намерении повысить стоимость проезда. Стоимость повысится в период после 21 октября», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. На муниципальных маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, цена проезда увеличится до 40 рублей, на маршруте № 13 (поселок Локомотивный — пригородные кассы) до 43 рублей. На междугородних маршрутах, следующих из Челябинска до села Архангельское, поселок Мирный, деревни Мичурино, проезд подорожает с 90-95 рублей до 105 рублей. «Причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование. Также необходимо повышение заработной платы водителям автобусов», — пояснили в пресс-службе миндортранса региона. В Челябинске ранее подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Проезд за наличные в общественном транспорте с 15 октября стоит 43 рубля, сообщает корреспондент URA.RU. Новые тарифы на проезд в Челябинске и пригороде с 21 октября Сайт министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области На некоторых маршрутах стоимость проезда составит 120 рублей Сайт министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В маршрутных такси, курсирующих между Челябинском и пригородом, с 21 октября подорожает проезд. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Начали поступать уведомления от перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам в границах города Челябинска и Сосновского района, о намерении повысить стоимость проезда. Стоимость повысится в период после 21 октября», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. На муниципальных маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, цена проезда увеличится до 40 рублей, на маршруте № 13 (поселок Локомотивный — пригородные кассы) до 43 рублей. На междугородних маршрутах, следующих из Челябинска до села Архангельское, поселок Мирный, деревни Мичурино, проезд подорожает с 90-95 рублей до 105 рублей. «Причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование. Также необходимо повышение заработной платы водителям автобусов», — пояснили в пресс-службе миндортранса региона. В Челябинске ранее подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Проезд за наличные в общественном транспорте с 15 октября стоит 43 рубля, сообщает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям