В Челябинске подорожал проезд в общественном транспорте

В Челябинске с 15 октября подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Проезд за наличные в общественном транспорте теперь стоит 43 рубля, сообщает корреспондент URA.RU.
«С 15 октября проезд в общественном транспорте в Челябинске стал дороже. Поездка за наличку теперь обходится в 43 рубля», — передает корреспондент URA.RU.
По банковской карте проезд стоит 37 рублей, по транспортной карте — 34 рубля. Для льготников стоимость проезда с 14 рублей повысилась до 17-ти. Проездной обойдется в 1450 рублей.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее приказал проверить общественный транспорт Челябинска. Проверки связаны с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащую работу общественного транспорта, пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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