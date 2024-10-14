14 октября 2024

В Челябинске подорожал проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость проезда в трамвае за наличные в Челябинске теперь обойдется в 43 рубля
Стоимость проезда в трамвае за наличные в Челябинске теперь обойдется в 43 рубля Фото:

В Челябинске с 15 октября подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Проезд за наличные в общественном транспорте теперь стоит 43 рубля, сообщает корреспондент URA.RU.

«С 15 октября проезд в общественном транспорте в Челябинске стал дороже. Поездка за наличку теперь обходится в 43 рубля», — передает корреспондент URA.RU.

По банковской карте проезд стоит 37 рублей, по транспортной карте — 34 рубля. Для льготников стоимость проезда с 14 рублей повысилась до 17-ти. Проездной обойдется в 1450 рублей.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее приказал проверить общественный транспорт Челябинска. Проверки связаны с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащую работу общественного транспорта, пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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В Челябинске с 15 октября подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Проезд за наличные в общественном транспорте теперь стоит 43 рубля, сообщает корреспондент URA.RU. «С 15 октября проезд в общественном транспорте в Челябинске стал дороже. Поездка за наличку теперь обходится в 43 рубля», — передает корреспондент URA.RU. По банковской карте проезд стоит 37 рублей, по транспортной карте — 34 рубля. Для льготников стоимость проезда с 14 рублей повысилась до 17-ти. Проездной обойдется в 1450 рублей. Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее приказал проверить общественный транспорт Челябинска. Проверки связаны с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащую работу общественного транспорта, пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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