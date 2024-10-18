Губернатор Челябинской области обозначил главную цель педагогического сообщества региона

На форуме педагогов допобразования в сфере искусства в Челябинске 19 октября губернатор региона Алексей Текслер сформулировал главную совместную цель в преподавательской деятельности. Он подчеркнул, что она заключается в том, чтобы сделать Челябинскую область территорией абсолютных возможностей.
«Наша общую цель — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей. И сегодняшнее мероприятие, и та огромная работа, которую проводят педагоги — все это помогает приблизиться к нашей главной цели, создать благоприятные условия для творческого развития подрастающего поколения, проявить и взрастить детские таланты, воспитать гармоничную личность», — подчеркнул Алексей Текслер.
Глава региона также отметил, что мероприятие проводится на средства губернаторских грантов и при поддержке Фонда президентских грантов. В 2024 году участниками форума педагогов дополнительного образования в сфере искусства стали более 750 педагогов. В Челябинск прибыли эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Екатеринбурга.
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