В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года у работодателей возник дефицит закройщиков и швей. Средние зарплаты у представителей легкой промышленности в среднем выросли на 20% до 61 тысячи 800 рублей, сообщили 23 октября в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске со стороны работодателей наибольший рост востребованности за последний год продемонстрировала профессия закройщика (+19%). Также на 15% увеличился спрос на швей. Средние предлагаемые зарплаты в данной сфере за этот период увеличились на 20%, и достигли показателя 61 тысячи 849 рублей в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе.
Сильнее всего зарплата выросла у обивщиков — на 31% до 79 тысяч 600 рублей. Также зарабатывать больше стали швеи и портные — их средние зарплаты составили 60 тысяч 800 рублей (+24%) и 55 тысяч 700 рублей (+22%).
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