23 октября 2024

Пермский край вошел в число лидеров по объемам выданной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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За сентябрь в Пермском крае выдали ипотеки на сумму 5,59 млрд рублей
За сентябрь в Пермском крае выдали ипотеки на сумму 5,59 млрд рублей Фото:

В Пермском крае в сентябре 2024 года банки оформили жилищные кредиты на сумму 5,59 млрд рублей. Это пятнадцатый показатель среди субъектов РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро.

«Топ-30 регионов по объему выданных ипотечных кредитов. Пермский край занимает 15 место. В сентябре 2024 года было выдано 1,64 тысячи ипотек на общую сумму 5,59 млрд рублей. Средний чек составил 3,40 млн рублей, а средний срок — 270 месяцев», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в сентябре жители края оформили на 4% жилищных кредитов меньше, чем месяцев ранее. Но при этом объем ипотеки вырос на 4%, средний чек на 8%. Первое место рейтинга заняла Москва, где выдали кредитов на 43,08 млрд рублей. Затем идут Московская область (24,72 млрд рублей) и Санкт-Петербург (19,80 млрд рублей).

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В Пермском крае в сентябре 2024 года банки оформили жилищные кредиты на сумму 5,59 млрд рублей. Это пятнадцатый показатель среди субъектов РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро. «Топ-30 регионов по объему выданных ипотечных кредитов. Пермский край занимает 15 место. В сентябре 2024 года было выдано 1,64 тысячи ипотек на общую сумму 5,59 млрд рублей. Средний чек составил 3,40 млн рублей, а средний срок — 270 месяцев», — сказано в сообщении. Уточняется, что в сентябре жители края оформили на 4% жилищных кредитов меньше, чем месяцев ранее. Но при этом объем ипотеки вырос на 4%, средний чек на 8%. Первое место рейтинга заняла Москва, где выдали кредитов на 43,08 млрд рублей. Затем идут Московская область (24,72 млрд рублей) и Санкт-Петербург (19,80 млрд рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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