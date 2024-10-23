Пермский край вошел в число лидеров по объемам выданной ипотеки

В Пермском крае в сентябре 2024 года банки оформили жилищные кредиты на сумму 5,59 млрд рублей. Это пятнадцатый показатель среди субъектов РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро.
«Топ-30 регионов по объему выданных ипотечных кредитов. Пермский край занимает 15 место. В сентябре 2024 года было выдано 1,64 тысячи ипотек на общую сумму 5,59 млрд рублей. Средний чек составил 3,40 млн рублей, а средний срок — 270 месяцев», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в сентябре жители края оформили на 4% жилищных кредитов меньше, чем месяцев ранее. Но при этом объем ипотеки вырос на 4%, средний чек на 8%. Первое место рейтинга заняла Москва, где выдали кредитов на 43,08 млрд рублей. Затем идут Московская область (24,72 млрд рублей) и Санкт-Петербург (19,80 млрд рублей).
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