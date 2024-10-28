В Челябинске рухнули цены на гранат, виноград и яблоки

28 октября 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Стоимость килограмма граната в Челябинске упала в 3,3 раза — до 201,4 рубля Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске стоимость килограмма граната с августа упала в 3,3 раза. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах на 28 октября, наибольшее снижение цен показали также виноград, киви и яблоки. Средняя стоимость килограмма граната в конце октября составила 201,4 рубля. К концу лета за фрукт пришлось бы выложить 665,9 рубля. Средняя стоимость винограда при этом снизилась в 1,8 раза — с 357,4 до 191,9 рубля. Однако на сумму в чеке влияет сорт — минимально за килограмм придется отдать 89,9 рубля, а максимально — 349 рублей. Средняя стоимость яблок снизилась в полтора раза. Наименьшую динамику показал сорт голден, подешевевший с 183 до 134 рублей (1,3 раза). Гренни Смит уменьшились в цене в 1,9 раза — с 197,6 до 103,7 рубля за килограмм, а отечественные сорта в полтора раза — с 162,1 до 107 рублей. Киви при этом подешевели в 1,4 раза с 358 до 242,2 рубля. Незначительное снижение показали отечественные груши с 200 до 195 (5 рублей). Груши конференция теперь обойдутся в среднем в 287 рублей за килограмм против летних 312,1 (25,1 рубля). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске стоимость килограмма граната с августа упала в 3,3 раза. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах на 28 октября, наибольшее снижение цен показали также виноград, киви и яблоки. Средняя стоимость килограмма граната в конце октября составила 201,4 рубля. К концу лета за фрукт пришлось бы выложить 665,9 рубля. Средняя стоимость винограда при этом снизилась в 1,8 раза — с 357,4 до 191,9 рубля. Однако на сумму в чеке влияет сорт — минимально за килограмм придется отдать 89,9 рубля, а максимально — 349 рублей. Средняя стоимость яблок снизилась в полтора раза. Наименьшую динамику показал сорт голден, подешевевший с 183 до 134 рублей (1,3 раза). Гренни Смит уменьшились в цене в 1,9 раза — с 197,6 до 103,7 рубля за килограмм, а отечественные сорта в полтора раза — с 162,1 до 107 рублей. Киви при этом подешевели в 1,4 раза с 358 до 242,2 рубля. Незначительное снижение показали отечественные груши с 200 до 195 (5 рублей). Груши конференция теперь обойдутся в среднем в 287 рублей за килограмм против летних 312,1 (25,1 рубля).