В села Челябинской области набирают тренеров с выплатой в миллион рублей

28 октября 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

18 муниципалитетов области заявили о потребности в «земских тренерах» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В малые города и сельские территории Челябинской области переехали 43 «земских тренера». Все они получили единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Набор специалистов в области физической культуры для сел продолжается, сообщили в пресс-службе Заксобрания региона (ЗСО). «По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе с 2022 года реализуется программа „Земский тренер“, направленная на привлечение специалистов в области физической культуры и спорта в сельскую местность и малые города с населением до 50 тысяч человек. Принять участие в программе могут тренеры-преподаватели из Челябинска, Магнитогорска и других регионов РФ. Законом области тренерам учреждена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей с условием обязательной отработки не менее пяти лет. За три года реализации программы в 17 муниципалитетах области привлечены к работе 43 тренера», — сообщает пресс-служба ЗСО. Председатель комитета ЗСО по молодежной политике, культуре и спорту Михаил Видгоф отметил, что в 2024 году с целью поддержки молодых специалистов расширили круг заявителей на получение единовременной выплаты. Теперь ее также может получить и специалист, вернувшийся в течение двух лет со дня получения документа об образовании в свой населенный пункт. По данным областного министерства по физической культуре и спорту, квалифицированными тренерами организованы регулярные занятия для граждан различных возрастных категорий. Они проводятся и на открытых спортивных площадках, и в недавно открывшихся физкультурно-оздоровительных комплексах, оснащенных современным спортивным оборудованием. С участием «земских тренеров» подготовлены команды муниципальных районов для участия во Всероссийском фестивале дворового футбола «Метрошка» 2023 и 2024 годов, в «Лыжне России», в турнирах по хоккею «Золотая шайба», в 45-х и 46-х областных летних спортивных играх «Золотой Колос» и зимней сельской спартакиаде «Уральская метелица», в районных спортивных праздниках «День здоровья» и других соревнованиях. Среди воспитанников «земских тренеров» есть победители и призеры районных и областных соревнований. В 2025 году планируется привлечь к работе еще 12 тренеров, финансирование на эти цели предусмотрено областным бюджетом. В настоящее время 18 муниципалитетов области заявили о потребности в квалифицированных специалистах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В малые города и сельские территории Челябинской области переехали 43 «земских тренера». Все они получили единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Набор специалистов в области физической культуры для сел продолжается, сообщили в пресс-службе Заксобрания региона (ЗСО). «По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе с 2022 года реализуется программа „Земский тренер“, направленная на привлечение специалистов в области физической культуры и спорта в сельскую местность и малые города с населением до 50 тысяч человек. Принять участие в программе могут тренеры-преподаватели из Челябинска, Магнитогорска и других регионов РФ. Законом области тренерам учреждена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей с условием обязательной отработки не менее пяти лет. За три года реализации программы в 17 муниципалитетах области привлечены к работе 43 тренера», — сообщает пресс-служба ЗСО. Председатель комитета ЗСО по молодежной политике, культуре и спорту Михаил Видгоф отметил, что в 2024 году с целью поддержки молодых специалистов расширили круг заявителей на получение единовременной выплаты. Теперь ее также может получить и специалист, вернувшийся в течение двух лет со дня получения документа об образовании в свой населенный пункт. По данным областного министерства по физической культуре и спорту, квалифицированными тренерами организованы регулярные занятия для граждан различных возрастных категорий. Они проводятся и на открытых спортивных площадках, и в недавно открывшихся физкультурно-оздоровительных комплексах, оснащенных современным спортивным оборудованием. С участием «земских тренеров» подготовлены команды муниципальных районов для участия во Всероссийском фестивале дворового футбола «Метрошка» 2023 и 2024 годов, в «Лыжне России», в турнирах по хоккею «Золотая шайба», в 45-х и 46-х областных летних спортивных играх «Золотой Колос» и зимней сельской спартакиаде «Уральская метелица», в районных спортивных праздниках «День здоровья» и других соревнованиях. Среди воспитанников «земских тренеров» есть победители и призеры районных и областных соревнований. В 2025 году планируется привлечь к работе еще 12 тренеров, финансирование на эти цели предусмотрено областным бюджетом. В настоящее время 18 муниципалитетов области заявили о потребности в квалифицированных специалистах.