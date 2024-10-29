Экс-министр раскрыл причину дефицита молока в Свердловской области

Депутат Копытов: молока в Свердловской области мало из-за отсутствия кормов

29 октября 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

В этом году рост объема производства молока не был зафиксирован Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нехватка молока в Свердловской области связана с отсутствием белкового корма для скота. Об этом заявил URA.RU председатель комитета заксобрания по аграрной политике, бывший министр сельского хозяйства Михаил Копытов. «Финансовых средств не хватало на белковые корма. Поэтому в этом году нет большого объема роста молока не только в Свердловской области, но и в других областях», — рассказал Копытов. По его словам, Свердловская область находится «не в плюсе, но и не в минусе» по производству молока. Такая же обстановка и в других регионах. Ранее Копытов также объяснял резкое удорожание сливочного масла. По его словам, производители специально создали дефицит, чтобы заработать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нехватка молока в Свердловской области связана с отсутствием белкового корма для скота. Об этом заявил URA.RU председатель комитета заксобрания по аграрной политике, бывший министр сельского хозяйства Михаил Копытов. «Финансовых средств не хватало на белковые корма. Поэтому в этом году нет большого объема роста молока не только в Свердловской области, но и в других областях», — рассказал Копытов. По его словам, Свердловская область находится «не в плюсе, но и не в минусе» по производству молока. Такая же обстановка и в других регионах. Ранее Копытов также объяснял резкое удорожание сливочного масла. По его словам, производители специально создали дефицит, чтобы заработать.