Экс-министр раскрыл причину дефицита молока в Свердловской области

Нехватка молока в Свердловской области связана с отсутствием белкового корма для скота. Об этом заявил URA.RU председатель комитета заксобрания по аграрной политике, бывший министр сельского хозяйства Михаил Копытов.
«Финансовых средств не хватало на белковые корма. Поэтому в этом году нет большого объема роста молока не только в Свердловской области, но и в других областях», — рассказал Копытов. По его словам, Свердловская область находится «не в плюсе, но и не в минусе» по производству молока. Такая же обстановка и в других регионах.
Ранее Копытов также объяснял резкое удорожание сливочного масла. По его словам, производители специально создали дефицит, чтобы заработать.
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