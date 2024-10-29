Экс-министр раскрыл причину дефицита молока в Свердловской области

Депутат Копытов: молока в Свердловской области мало из-за отсутствия кормов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, молочные продукты, молоко, пастеризованное молоко
В этом году рост объема производства молока не был зафиксирован Фото:

Нехватка молока в Свердловской области связана с отсутствием белкового корма для скота. Об этом заявил URA.RU председатель комитета заксобрания по аграрной политике, бывший министр сельского хозяйства Михаил Копытов.

«Финансовых средств не хватало на белковые корма. Поэтому в этом году нет большого объема роста молока не только в Свердловской области, но и в других областях», — рассказал Копытов. По его словам, Свердловская область находится «не в плюсе, но и не в минусе» по производству молока. Такая же обстановка и в других регионах.

Ранее Копытов также объяснял резкое удорожание сливочного масла. По его словам, производители специально создали дефицит, чтобы заработать.

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Нехватка молока в Свердловской области связана с отсутствием белкового корма для скота. Об этом заявил URA.RU председатель комитета заксобрания по аграрной политике, бывший министр сельского хозяйства Михаил Копытов. «Финансовых средств не хватало на белковые корма. Поэтому в этом году нет большого объема роста молока не только в Свердловской области, но и в других областях», — рассказал Копытов. По его словам, Свердловская область находится «не в плюсе, но и не в минусе» по производству молока. Такая же обстановка и в других регионах. Ранее Копытов также объяснял резкое удорожание сливочного масла. По его словам, производители специально создали дефицит, чтобы заработать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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