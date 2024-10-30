Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

Амира Рахматулина, обвиняемого в совершении аварии, в которой погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина — Иван, приговорили к пяти годам колонии. Об этом говорится в судебном заключении.
«Суд приговорил 19-летнего Амира Рахматулина к пяти годам в колонии общего режима за ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС.
В Саратове 22 июля произошла авария с участием Lada Granta, которой управлял Рахматулин. Автомобиль при обгоне столкнулся с припаркованным грузовиком MAN. В результате погибли два пассажира машины: Иван Бусаргин и Константин Кутовой, который был общим другом водителя и Бусаргина. Также в результате аварии пострадал Радомир Андреев.
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