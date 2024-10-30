Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

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Заседание по делу Александра Наумова. Екатеринбург, военный суд, екатеринбургский гарнизонный военный суд
Виновника аварии в Саратове, в которой погибли люди, приговорили к пяти годам колонии Фото:

Амира Рахматулина, обвиняемого в совершении аварии, в которой погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина — Иван, приговорили к пяти годам колонии. Об этом говорится в судебном заключении.

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«Суд приговорил 19-летнего Амира Рахматулина к пяти годам в колонии общего режима за ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС.

В Саратове 22 июля произошла авария с участием Lada Granta, которой управлял Рахматулин. Автомобиль при обгоне столкнулся с припаркованным грузовиком MAN. В результате погибли два пассажира машины: Иван Бусаргин и Константин Кутовой, который был общим другом водителя и Бусаргина. Также в результате аварии пострадал Радомир Андреев.

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Амира Рахматулина, обвиняемого в совершении аварии, в которой погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина — Иван, приговорили к пяти годам колонии. Об этом говорится в судебном заключении. «Суд приговорил 19-летнего Амира Рахматулина к пяти годам в колонии общего режима за ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС. В Саратове 22 июля произошла авария с участием Lada Granta, которой управлял Рахматулин. Автомобиль при обгоне столкнулся с припаркованным грузовиком MAN. В результате погибли два пассажира машины: Иван Бусаргин и Константин Кутовой, который был общим другом водителя и Бусаргина. Также в результате аварии пострадал Радомир Андреев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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