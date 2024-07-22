Shot: в ДТП разбился 17-летний сын саратовского губернатора Бусагина

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В ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Иван Бусаргин
В ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Иван Бусаргин Фото:

В Саратове «Лада Гранта» столкнулась с грузовиком MAN на улице Соколовой. В результате ДТП погиб 17-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван Бусаргин. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Два пассажира легковушки погибли, среди них — десятиклассник Иван — сын главы региона — и его 19-летний друг», — сообщил telegram-канал. Всего в автомобиле находились четыре человека, в том числе 20-летний водитель, который в настоящее время находится в больнице. Второй пассажир не получил серьезных травм.

По предварительным данным, скорость автомобиля составляла около 70 км/ч. Водитель грузовика не пострадал в результате ДТП.

Сам губернатор случившееся пока не комментировал. В комментариях к его последним постам во «Вконтакте» и Telegram десятки пользователей выразили соболезнования. URA.RU направило запрос Бусаргину.

Обновлено в 20:28. Информацию о смерти сына губернатора подтвердили ТАСС два источника. 

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В Саратове «Лада Гранта» столкнулась с грузовиком MAN на улице Соколовой. В результате ДТП погиб 17-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван Бусаргин. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Два пассажира легковушки погибли, среди них — десятиклассник Иван — сын главы региона — и его 19-летний друг», — сообщил telegram-канал. Всего в автомобиле находились четыре человека, в том числе 20-летний водитель, который в настоящее время находится в больнице. Второй пассажир не получил серьезных травм. По предварительным данным, скорость автомобиля составляла около 70 км/ч. Водитель грузовика не пострадал в результате ДТП. Сам губернатор случившееся пока не комментировал. В комментариях к его последним постам во «Вконтакте» и Telegram десятки пользователей выразили соболезнования. URA.RU направило запрос Бусаргину. Обновлено в 20:28. Информацию о смерти сына губернатора подтвердили ТАСС два источника. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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