Shot: в ДТП разбился 17-летний сын саратовского губернатора Бусагина

В Саратове «Лада Гранта» столкнулась с грузовиком MAN на улице Соколовой. В результате ДТП погиб 17-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван Бусаргин. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Два пассажира легковушки погибли, среди них — десятиклассник Иван — сын главы региона — и его 19-летний друг», — сообщил telegram-канал. Всего в автомобиле находились четыре человека, в том числе 20-летний водитель, который в настоящее время находится в больнице. Второй пассажир не получил серьезных травм.
По предварительным данным, скорость автомобиля составляла около 70 км/ч. Водитель грузовика не пострадал в результате ДТП.
Сам губернатор случившееся пока не комментировал. В комментариях к его последним постам во «Вконтакте» и Telegram десятки пользователей выразили соболезнования. URA.RU направило запрос Бусаргину.
Обновлено в 20:28. Информацию о смерти сына губернатора подтвердили ТАСС два источника.
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