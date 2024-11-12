Путин повысил ставки в международном экономическом споре

Решения конференции ООН по климату повлияют на промышленность и энергетику РФ

Президент Владимир Путин получил личное приглашение на конференцию в Баку, но не поедет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопросы, которые российской делегации предстоит обсудить на конференции ООН по климату в Баку, окажут влияние на развитие мировой промышленности и энергетики. Впервые Россию на мероприятии представит премьер-министр Михаил Мишустин. Власти РФ уделяют климатической повестке внимание на самом высоком уровне с учетом ее влияния на экономику, рассказал в интервью URA.RU политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов.

Принятые на конференции в Баку решения будут влиять на развитие промышленности и энергетики Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Конференция ООН по климату в Баку проходит с 11 по 22 октября. Ранее президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев звал его лично принять участие в конференции. «Я там был не так давно, и мы с президентом Алиевым договорились, что Россия будет представлена на высоком уровне, и что участие в этом мероприятии примет председатель правительства Михаил Мишустин», — ответил Путин на вопрос ведущего.

Ряд вопросов из повестки конференции по климату обсуждался на саммите БРИКС в Казани, где принимал участие российский президент. Поэтому глава государства принял решение, что в Баку поедет Мишустин, поскольку темы требуют развития уже в рамках мероприятия в Баку, отмечает Марат Баширов.

Климатическая повестка связана с важными для России вопросами развития промышленности и энергетики. Страны отстаивают различные позиции по методикам учета выбросов углекислого газа и перспективам отказа от ископаемого топлива в пользу «зеленой» энергии. Россия, в частности, настаивает на том, чтобы при квотировании выбросов учитывали не только леса, но и болота, которые вырабатывают кислород, и ими покрыта значительная часть территории РФ. Также у стран разные подходы к использованию атомной энергии, которую в Европе считают опасной, а Россия называет самой экологичной, объясняет эксперт.

Китай также глубоко вовлечен в климатическую повестку — для него это вопрос эффективности производства и конкурентоспособности. США обвиняют КНР в несоблюдении экологических стандартов, за счет которых Пекин снижает себестоимость продукции.

«Этот вопрос тоже требует серьезного обсуждения. Думаю, дружественные страны на конференции тоже представят руководители высокого уровня. Чтобы отстаивать общие интересы, надо выступать с консолидированной позицией», — сказал Марат Баширов.