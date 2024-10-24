24 октября 2024

Почему Путин предлагает реформировать ООН

Политолог Борисов: для реформы ООН сложились условия
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог Алексей Борисов объяснил, почему Россия выступает за реформирование ООН
Политолог Алексей Борисов объяснил, почему Россия выступает за реформирование ООН Фото:

Встреча президента РФ Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем прошла в закрытом для СМИ режиме. По мнению завкафедрой ЮНЕСКО МГИМО Алексея Борисова, одна из возможных тем повестки — реформирование ООН, вопрос, который Путин и другие лидеры стран БРИКС поднимали и на саммите.

«Россия придерживается позиции, чтобы в структурах ООН была более широко представлены страны Глобального Юга. Путин поддерживает эти страны, в том числе через БРИКС, чтобы их голос был услышан на площадках ООН, чтобы это было заметное движение. Поэтому важно начать процесс реформирования ООН, и это вполне реально», — отметил Борисов.

По словам эксперта, Россия придерживается позиции, чтобы реформа ООН была продуманной. И это возможно, несмотря на попытки США и их партнеров сохранить свое доминирование в мире. «Реформа ООН не должна быть резкой реакцией на события, которые происходят в мире — нельзя открыть ящик Пандоры. Важно сохранить ООН, потому что в мире другой такой универсальной организации нет, — пояснил эксперт.

Также Борисов отметил, что Россия выступает за реформирование ООН в связи с новыми вызовами. Это вызовы, связанные с цифровизацией, развитием искусственного интеллекта, изменения климата и другие. «Они заметны, и ООН должна на них реагировать, уметь работать в новых условиях и быть более эффективной. ООН должна быть способна эффективнее реагировать на возникающие перед мировым сообществом проблемы и вызовы регионального и глобального уровня», — полагает политолог.

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Встреча президента РФ Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем прошла в закрытом для СМИ режиме. По мнению завкафедрой ЮНЕСКО МГИМО Алексея Борисова, одна из возможных тем повестки — реформирование ООН, вопрос, который Путин и другие лидеры стран БРИКС поднимали и на саммите. «Россия придерживается позиции, чтобы в структурах ООН была более широко представлены страны Глобального Юга. Путин поддерживает эти страны, в том числе через БРИКС, чтобы их голос был услышан на площадках ООН, чтобы это было заметное движение. Поэтому важно начать процесс реформирования ООН, и это вполне реально», — отметил Борисов. По словам эксперта, Россия придерживается позиции, чтобы реформа ООН была продуманной. И это возможно, несмотря на попытки США и их партнеров сохранить свое доминирование в мире. «Реформа ООН не должна быть резкой реакцией на события, которые происходят в мире — нельзя открыть ящик Пандоры. Важно сохранить ООН, потому что в мире другой такой универсальной организации нет, — пояснил эксперт. Также Борисов отметил, что Россия выступает за реформирование ООН в связи с новыми вызовами. Это вызовы, связанные с цифровизацией, развитием искусственного интеллекта, изменения климата и другие. «Они заметны, и ООН должна на них реагировать, уметь работать в новых условиях и быть более эффективной. ООН должна быть способна эффективнее реагировать на возникающие перед мировым сообществом проблемы и вызовы регионального и глобального уровня», — полагает политолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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