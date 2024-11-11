11 ноября 2024

Пермяков зовут в поход с факелами вызывать дух огня

В Пермском крае состоится поход на Костяную гору с факелами
© Служба новостей «URA.RU»
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Путь на гору участникам похода будут освещать факелы
Путь на гору участникам похода будут освещать факелы Фото:

Жителей Пермского края зовут в поход на Костяную гору. Мероприятие пройдет в вечернее время, а участники будут освещать себе путь факелами. Об этом сказано в группе Юго-Камского конноспортивного клуба.

«23 ноября состоится пеший поход на Костяную гору. По вечернему лесу поднимемся на вершину Костяшки, потанцуем вокруг костра, проведем обряды и загадаем желания. Под свет факелов вернемся на базу», — сказано в сообщении.

Уточняется, что маршрут несложный, и его могут преодолеть даже дети. Также организаторы обещают угостить участников чаем с бутербродами.

Костяная гора находится в поселке Юго-Камский. В 1964 году на ней проводили раскопки, в ходе которых археологи выяснили, что здесь было поселение древнего человека. На гору регулярно организовывают туры с пешим походом и конными прогулками.

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Жителей Пермского края зовут в поход на Костяную гору. Мероприятие пройдет в вечернее время, а участники будут освещать себе путь факелами. Об этом сказано в группе Юго-Камского конноспортивного клуба. «23 ноября состоится пеший поход на Костяную гору. По вечернему лесу поднимемся на вершину Костяшки, потанцуем вокруг костра, проведем обряды и загадаем желания. Под свет факелов вернемся на базу», — сказано в сообщении. Уточняется, что маршрут несложный, и его могут преодолеть даже дети. Также организаторы обещают угостить участников чаем с бутербродами. Костяная гора находится в поселке Юго-Камский. В 1964 году на ней проводили раскопки, в ходе которых археологи выяснили, что здесь было поселение древнего человека. На гору регулярно организовывают туры с пешим походом и конными прогулками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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