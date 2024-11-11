Пермяков зовут в поход с факелами вызывать дух огня

Жителей Пермского края зовут в поход на Костяную гору. Мероприятие пройдет в вечернее время, а участники будут освещать себе путь факелами. Об этом сказано в группе Юго-Камского конноспортивного клуба.
«23 ноября состоится пеший поход на Костяную гору. По вечернему лесу поднимемся на вершину Костяшки, потанцуем вокруг костра, проведем обряды и загадаем желания. Под свет факелов вернемся на базу», — сказано в сообщении.
Уточняется, что маршрут несложный, и его могут преодолеть даже дети. Также организаторы обещают угостить участников чаем с бутербродами.
Костяная гора находится в поселке Юго-Камский. В 1964 году на ней проводили раскопки, в ходе которых археологи выяснили, что здесь было поселение древнего человека. На гору регулярно организовывают туры с пешим походом и конными прогулками.
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