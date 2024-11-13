Стали известны даты презентации книги о пермском писателе Иванове

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, назвала дату презентации в Перми своей новой книги «Корпорацию не нагнешь». Документальный триллер о событиях писательской жизни, которые оставались для читателей «за кадром» на протяжении 20 лет, представят пермским читателям 27 ноября. Об этом сообщила Зайцева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«Я в предвкушении презентаций своей новой книги „Корпорацию не нагнёшь“. Афиши будут чуть позже, а пока города и даты. 20 ноября — Екатеринбург, 27 ноября — Пермь, 6, 8 декабря — Москва, 11 декабря — Санкт-Петербург», — отметила Зайцева.
Сама она свою книгу называет и документальным триллером, и автобиографией первого книжного продюсера России, и бизнес-историей, и книгой-мотивацией, и поводом для захватывающего драматического сериала о теневой стороне писательской жизни. Здесь почти все герои не только реальны, но и известны, а все события уже состоялись в жизни писателя и его продюсера.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Иванов встретился с пермскими читателями 14 мая 2024 года. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями.
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