Власти призывают пермяков установить приложение для борьбы с дронами ВСУ

В Пермском крае власти начали кампанию продвижения среди жителей мобильного приложения «Радар. НФ», которое предназначено для экстренного сообщения о беспилотниках. Сообщения с призывом установить его начали появляться на страницах администраций муниципалитетов и различных государственных структур.
«Увидел дрон — сообщи спецслужбе. Теперь для этого нужен только смартфон. Приложение „Радар.НФ“ работает так: откройте „Радар.НФ“, расположите телефон по направлению движения объекта, выберите объект из списка и нажмите кнопку „Сообщить“», — говорится на странице Единой диспетчерской службы Перми. На странице администрации Частинского округа отмечается, что «все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти».
«Радар.НФ» было разработано «Народным фронтом». На сайте организации утверждается, что это «единственное в России мобильное приложение, позволяющее сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы». Ранее URA.RU рассказывало, что приложение удалили из GooglePlay.
К возможным атакам дронов власти готовят пермяков не первый раз. Министерство территориальной безопасности рассылало электронные письма с советами, что делать при атаке беспилотника. Региональное ГУ МЧС в социальных сетях распространяло карточки с правилами поведения при атаке БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!