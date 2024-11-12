Военный Пентагона получил срок из-за масштабной утечки информации об Украине

Суд в США вынес приговор военнослужащему ВВС Национальной гвардии Джеку Тейшейру, обвиняемому в утечке секретных документов Пентагона. Он был приговорен к 15 годам тюремного заключения, как сообщает офис окружного прокурора штата Массачусетс.
«Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы», — подтвердил офис окружного прокурора Массачусетса. Прокуроры охарактеризовали действия Тейшейры как одно из самых значительных и серьезных нарушений закона о шпионаже в истории США.
Тейшейра, который ранее признал свою вину в незаконном сборе и передаче секретных данных, был арестован 13 апреля 2024 года. По информации Washington Post, Тейшейра начал публиковать секретные документы на платформе Discord в феврале 2022 года, что совпало с началом специальной военной операции России на Украине. Тейшейра считал конфликт «удручающим» и полагал, что Москва и Киев «должны иметь больше общего, чем различий».
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