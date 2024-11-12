Активиста «Штаба Навального»* Рустема Мулюкова** отпустили из пермской колонии

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Решение было принято Пермским краевым судом
Решение было принято Пермским краевым судом Фото:

Пермский краевой суд отменил отбывание наказания для уфимского активиста «Штаба Навального» (штабы признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ) Рустема Мулюкова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Решение связано с состоянием здоровья осужденного.

«Мулюкову требуется регулярная процедура гемодиализа. У него заболевание почек. С ходатайством об отмене наказания в связи с состоянием здоровья обратилась защита активиста», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на адвоката уфимца Ирину Фадееву. С тем же ходатайство обращались представители СИЗО №1 Уфы и исправительная колония № 29 в Перми.

В начале 2024 года Мотовилихинский районный суд отказал активисту в освобождении, апелляционная инстанция поддержала это решение. Седьмой суд общей юрисдикции занял противоположную позицию и отменил решение. Пермский краевой суд отменил отбывание наказания для Мулюкова.

Мулюков был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в местном «Штабе Навального» (штабы признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ), что считается экстремистской деятельностью. Сам он вину не признал.

*»Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ

*Рустем Мулюков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Пермский краевой суд отменил отбывание наказания для уфимского активиста «Штаба Навального» (штабы признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ) Рустема Мулюкова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Решение связано с состоянием здоровья осужденного. «Мулюкову требуется регулярная процедура гемодиализа. У него заболевание почек. С ходатайством об отмене наказания в связи с состоянием здоровья обратилась защита активиста», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на адвоката уфимца Ирину Фадееву. С тем же ходатайство обращались представители СИЗО №1 Уфы и исправительная колония № 29 в Перми. В начале 2024 года Мотовилихинский районный суд отказал активисту в освобождении, апелляционная инстанция поддержала это решение. Седьмой суд общей юрисдикции занял противоположную позицию и отменил решение. Пермский краевой суд отменил отбывание наказания для Мулюкова. Мулюков был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в местном «Штабе Навального» (штабы признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ), что считается экстремистской деятельностью. Сам он вину не признал. *»Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ *Рустем Мулюков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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