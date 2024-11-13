Первую партию челябинских троллейбусов отправили в Калининград. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полностью заказ челябинцы выполнят к началу декабря
Полностью заказ челябинцы выполнят к началу декабря Фото:

Первая партия троллейбусов «Синара», выпущенных на челябинском заводе, отправилась в Калининград. Как URA.RU сообщил гендиректор «Синара — Городские машины» Сергей Шунин, в ближайшее время очередные машины также будут готовы к транспортировке в самый западный регион РФ.

«После прибытия на территорию предприятия „Калининград — ГорТранс“ троллейбусы пройдут пусконаладочные процедуры и выйдут на свои первые маршруты. Планируем открыть в Калининграде точку сервиса со складом запчастей, что позволит повысить коэффициент технической готовности троллейбусов и свести простои к минимуму», — отметил Шунин.

Машины станут частью обновленного транспорта Калининграда. Весь заказ из 13 единиц техники должен быть доставлен в западный регион к началу декабря.

Техника выполнена в желто-зеленой цветовой гамме в соответствии с требованиями города. В троллейбусах установлены системы автоинформирования, видеонаблюдения, климатические системы и USB-слоты для зарядки гаджетов. Транспорт может проехать автономно 40 км.

В сентябре челябинцы отправили в Калининград тестовую партию троллейбусов. В рамках испытаний машины показали хорошие результаты. Челябинск обеспечил предприятие якорным заказом. Город получит общей сложности 168 единиц техник. Также машины отправлены в Миасс, Екатеринбург и Ярославль.

Троллейбусы после пусконаладочных работ выйдут на городские маршруты
Троллейбусы после пусконаладочных работ выйдут на городские маршруты
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Первая партия троллейбусов «Синара», выпущенных на челябинском заводе, отправилась в Калининград. Как URA.RU сообщил гендиректор «Синара — Городские машины» Сергей Шунин, в ближайшее время очередные машины также будут готовы к транспортировке в самый западный регион РФ. «После прибытия на территорию предприятия „Калининград — ГорТранс“ троллейбусы пройдут пусконаладочные процедуры и выйдут на свои первые маршруты. Планируем открыть в Калининграде точку сервиса со складом запчастей, что позволит повысить коэффициент технической готовности троллейбусов и свести простои к минимуму», — отметил Шунин. Машины станут частью обновленного транспорта Калининграда. Весь заказ из 13 единиц техники должен быть доставлен в западный регион к началу декабря. Техника выполнена в желто-зеленой цветовой гамме в соответствии с требованиями города. В троллейбусах установлены системы автоинформирования, видеонаблюдения, климатические системы и USB-слоты для зарядки гаджетов. Транспорт может проехать автономно 40 км. В сентябре челябинцы отправили в Калининград тестовую партию троллейбусов. В рамках испытаний машины показали хорошие результаты. Челябинск обеспечил предприятие якорным заказом. Город получит общей сложности 168 единиц техник. Также машины отправлены в Миасс, Екатеринбург и Ярославль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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