Общество Свердловчане потратили миллиарды на украшения Свердловчане в первом полугодии 2024 года купили украшений на 7,4 млрд рублей 14 ноября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 + Средний чек покупки составил 7,1 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В первом полугодии 2024 года жители Свердловской области потратили на украшения 7,4 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда SOKOLOV. «По итогам девяти месяцев 2024-го 13% оборота ювелирной розницы России пришлось на УрФО. Первое место заняла Свердловская область», — говорится в исследовании. В целом по стране регион занял шестое место. Средний чек покупки составил 7,1 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами. Стоимость изделия составила 1,06 миллиона рублей, оно выполнено из белого золота и бриллиантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В первом полугодии 2024 года жители Свердловской области потратили на украшения 7,4 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда SOKOLOV. «По итогам девяти месяцев 2024-го 13% оборота ювелирной розницы России пришлось на УрФО. Первое место заняла Свердловская область», — говорится в исследовании. В целом по стране регион занял шестое место. Средний чек покупки составил 7,1 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами. Стоимость изделия составила 1,06 миллиона рублей, оно выполнено из белого золота и бриллиантов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям