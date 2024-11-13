13 ноября 2024

Свердловчане потратили миллиарды на украшения

Свердловчане в первом полугодии 2024 года купили украшений на 7,4 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний чек покупки составил 7,1 тысяч рублей Фото:

В первом полугодии 2024 года жители Свердловской области потратили на украшения 7,4 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда SOKOLOV.

«По итогам девяти месяцев 2024-го 13% оборота ювелирной розницы России пришлось на УрФО. Первое место заняла Свердловская область», — говорится в исследовании. В целом по стране регион занял шестое место. Средний чек покупки составил 7,1 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами. Стоимость изделия составила 1,06 миллиона рублей, оно выполнено из белого золота и бриллиантов.

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В первом полугодии 2024 года жители Свердловской области потратили на украшения 7,4 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда SOKOLOV. «По итогам девяти месяцев 2024-го 13% оборота ювелирной розницы России пришлось на УрФО. Первое место заняла Свердловская область», — говорится в исследовании. В целом по стране регион занял шестое место. Средний чек покупки составил 7,1 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами. Стоимость изделия составила 1,06 миллиона рублей, оно выполнено из белого золота и бриллиантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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