Свердловчане потратили миллиарды на украшения

В первом полугодии 2024 года жители Свердловской области потратили на украшения 7,4 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда SOKOLOV.
«По итогам девяти месяцев 2024-го 13% оборота ювелирной розницы России пришлось на УрФО. Первое место заняла Свердловская область», — говорится в исследовании. В целом по стране регион занял шестое место. Средний чек покупки составил 7,1 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами. Стоимость изделия составила 1,06 миллиона рублей, оно выполнено из белого золота и бриллиантов.
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