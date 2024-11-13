Свердловский солдат бросил гранату в баню к офицерам

13 ноября 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

После этого солдата отправили в больницу Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловского участника российской спецоперации на Украине отправили в психбольницу после того, как он бросил гранату в баню, где сидели офицеры. Боеприпас был времен СССР и не сработал. Подробности истории URA.RU рассказал адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. По его словам, мужчина родом из Первоуральска. У него есть справка от Минобороны РФ, в которой указано, что ему по состоянию здоровья запрещено держать в руках оружие. «Однако это не помешало бойцу поучаствовать в разгроме врага, который незаметно подбирался к нашим позициям. Наш герой увидел противника, взял канистру с керосином, пробил ее штык-ножом, взял два фаера и поджег местность, обозначив оппонентов. Так наши заметили врага и открыли огонь. После этого солдат подумал, что своей храбростью заслужил получить автомат, но ему не дали. Обидевшись, он взял гранату и бросил ее в баню. Хорошо, что обошлось без пострадавших», — сказал собеседник агентства. После этой истории солдата отправили в Екатеринбург на лечение. Сейчас будет решаться, годен ли он к военной службе, заключил Портнягин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловского участника российской спецоперации на Украине отправили в психбольницу после того, как он бросил гранату в баню, где сидели офицеры. Боеприпас был времен СССР и не сработал. Подробности истории URA.RU рассказал адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. По его словам, мужчина родом из Первоуральска. У него есть справка от Минобороны РФ, в которой указано, что ему по состоянию здоровья запрещено держать в руках оружие. «Однако это не помешало бойцу поучаствовать в разгроме врага, который незаметно подбирался к нашим позициям. Наш герой увидел противника, взял канистру с керосином, пробил ее штык-ножом, взял два фаера и поджег местность, обозначив оппонентов. Так наши заметили врага и открыли огонь. После этого солдат подумал, что своей храбростью заслужил получить автомат, но ему не дали. Обидевшись, он взял гранату и бросил ее в баню. Хорошо, что обошлось без пострадавших», — сказал собеседник агентства. После этой истории солдата отправили в Екатеринбург на лечение. Сейчас будет решаться, годен ли он к военной службе, заключил Портнягин.