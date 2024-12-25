В Екатеринбурге загорелся крупный завод

На месте много пожарных (архивное фото)
На улице Космонавтов загорелся завод PepsiCo. На месте восемь пожарных машин. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«У нас горит завод Pepsi. Тут много пожарных машин», — рассказал очевидец.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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