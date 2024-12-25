В Екатеринбурге загорелся крупный завод

В Екатеринбурге горит завод PepsiCo
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь, пожарная машина
На месте много пожарных (архивное фото) Фото:

На улице Космонавтов загорелся завод PepsiCo. На месте восемь пожарных машин. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«У нас горит завод Pepsi. Тут много пожарных машин», — рассказал очевидец.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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На улице Космонавтов загорелся завод PepsiCo. На месте восемь пожарных машин. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «У нас горит завод Pepsi. Тут много пожарных машин», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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