24 декабря 2024

ФСБ разоблачила фейки о продаже украинской пиротехники в Свердловской области

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В ФСБ рассказали о фейковой рассылке Фото:

Управление ФСБ опровергло сообщения в соцсетях о поставке опасной пиротехники, организованной украинскими спецслужбами в Свердловскую область. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«В мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили опасную пиротехнику и что ее будут продавать на всех рынках страны. Эта информация является недостоверной», — следует из сообщения.

По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Сергея Махнева, в преддверии новогодних праздников спасатели и полицейские проводят рейды в магазинах пиротехники. «Основное внимание уделяется срокам годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации», — пояснил он.

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Управление ФСБ опровергло сообщения в соцсетях о поставке опасной пиротехники, организованной украинскими спецслужбами в Свердловскую область. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «В мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили опасную пиротехнику и что ее будут продавать на всех рынках страны. Эта информация является недостоверной», — следует из сообщения. По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Сергея Махнева, в преддверии новогодних праздников спасатели и полицейские проводят рейды в магазинах пиротехники. «Основное внимание уделяется срокам годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации», — пояснил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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