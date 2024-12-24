ФСБ разоблачила фейки о продаже украинской пиротехники в Свердловской области

Управление ФСБ опровергло сообщения в соцсетях о поставке опасной пиротехники, организованной украинскими спецслужбами в Свердловскую область. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«В мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили опасную пиротехнику и что ее будут продавать на всех рынках страны. Эта информация является недостоверной», — следует из сообщения.
По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Сергея Махнева, в преддверии новогодних праздников спасатели и полицейские проводят рейды в магазинах пиротехники. «Основное внимание уделяется срокам годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации», — пояснил он.
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