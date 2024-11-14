Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в роддоме Магнитогорска

14 ноября 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

В СУ СК Челябинской области возбудили уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По факту гибели 29-летней женщины в роддоме Магнитогорска (Челябинская область) возбуждено уголовно дело по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. «В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели роженицы в одном из медицинских учреждений. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, женщина скончалась 12 ноября во время своевременных родов. Также погиб плод. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. О смерти женщины и ребенка в роддоме №1 Магнитогорска сообщила подруга погибшей Дариха Таукова. Роженица перестала выходить на связь с вечера 12 ноября. Мужу сказали, что она просто спит, поэтому не отвечает на звонки. «Затем абсолютно чужой человек передал, что там что-то не так», — добавила Таукова. Мужчина незамедлительно поехал в роддом, где ему сообщили, что женщина в коме, ребенок погиб. О смерти роженицы им сообщили только 13 ноября, уверяет Таукова. В министерстве здравоохранения Челябинской области намерены провести проверку после гибели женщины. За минувший год это уже третья трагедия в роддоме №1 города Магнитогорска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По факту гибели 29-летней женщины в роддоме Магнитогорска (Челябинская область) возбуждено уголовно дело по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. «В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели роженицы в одном из медицинских учреждений. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, женщина скончалась 12 ноября во время своевременных родов. Также погиб плод. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. О смерти женщины и ребенка в роддоме №1 Магнитогорска сообщила подруга погибшей Дариха Таукова. Роженица перестала выходить на связь с вечера 12 ноября. Мужу сказали, что она просто спит, поэтому не отвечает на звонки. «Затем абсолютно чужой человек передал, что там что-то не так», — добавила Таукова. Мужчина незамедлительно поехал в роддом, где ему сообщили, что женщина в коме, ребенок погиб. О смерти роженицы им сообщили только 13 ноября, уверяет Таукова. В министерстве здравоохранения Челябинской области намерены провести проверку после гибели женщины. За минувший год это уже третья трагедия в роддоме №1 города Магнитогорска.