Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в роддоме Магнитогорска

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В СУ СК Челябинской области возбудили уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ Фото:

По факту гибели 29-летней женщины в роддоме Магнитогорска (Челябинская область) возбуждено уголовно дело по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.

«В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели роженицы в одном из медицинских учреждений. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, женщина скончалась 12 ноября во время своевременных родов. Также погиб плод. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.

О смерти женщины и ребенка в роддоме №1 Магнитогорска сообщила подруга погибшей Дариха Таукова. Роженица перестала выходить на связь с вечера 12 ноября. Мужу сказали, что она просто спит, поэтому не отвечает на звонки. «Затем абсолютно чужой человек передал, что там что-то не так», — добавила Таукова.

Мужчина незамедлительно поехал в роддом, где ему сообщили, что женщина в коме, ребенок погиб. О смерти роженицы им сообщили только 13 ноября, уверяет Таукова.

В министерстве здравоохранения Челябинской области намерены провести проверку после гибели женщины. За минувший год это уже третья трагедия в роддоме №1 города Магнитогорска.

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По факту гибели 29-летней женщины в роддоме Магнитогорска (Челябинская область) возбуждено уголовно дело по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. «В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели роженицы в одном из медицинских учреждений. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, женщина скончалась 12 ноября во время своевременных родов. Также погиб плод. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. О смерти женщины и ребенка в роддоме №1 Магнитогорска сообщила подруга погибшей Дариха Таукова. Роженица перестала выходить на связь с вечера 12 ноября. Мужу сказали, что она просто спит, поэтому не отвечает на звонки. «Затем абсолютно чужой человек передал, что там что-то не так», — добавила Таукова. Мужчина незамедлительно поехал в роддом, где ему сообщили, что женщина в коме, ребенок погиб. О смерти роженицы им сообщили только 13 ноября, уверяет Таукова. В министерстве здравоохранения Челябинской области намерены провести проверку после гибели женщины. За минувший год это уже третья трагедия в роддоме №1 города Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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