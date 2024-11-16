Во время атаки украинского дрона российские бойцы защитили мирных жителей села Ильинка в ДНР, закрыв их своими телами. Об этом рассказал один из родственников спасенных.
«Когда украинская сторона обнаружила военных, началась артиллерийская атака, а затем был запущен беспилотник. Во время атаки дрона российские солдаты и мирные жители укрылись в подвале, где военные использовали свои тела как щит для защиты гражданских от падения боеприпасов», — заявил подписчик RT. Местные жители, ссылаясь на информацию от военнослужащих РФ, сообщили, что противник получил строгие указания атаковать гражданских лиц с целью возложения ответственности за данные действия на российских бойцов.
Родственники одного подписчиков были включены в список на эвакуацию, однако реализация этого мероприятия стала невозможной из-за продолжающихся боевых действий. В поселке Ильинка продолжают оставаться многие люди, включая пострадавших. Они вынуждены жить в подвальных помещениях целыми семьями.
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