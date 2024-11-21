Власти пересмотрят требования к ввозу бытовой техники

Минэкономразвития попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) пересмотреть требования по ввозу в ЕАЭС бытовой техники, содержащей озоноразрушающие вещества. Об этом в своем письме в ЕЭК сообщил замглавы министерства Владимир Ильичев. Уточняется, что такие хладагенты используются в кондиционерах и холодильниках.
«Минэкономразвития попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) „оказать содействие“ и провести консультации по вопросу разрешительного порядка ввоза озоноразрушающих веществ», — говорится в письме Ильичева, информацию передает РБК. Отмечается, что замглавы Минэкономразвития попросил разобраться в том, на какие документы нужно обращать внимание во время ограничения ввоза бытовой техники, содержащую такие вещества.
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