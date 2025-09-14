Памфилова раскрыло количество жалоб в ходе выборов в России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о практически полном отсутствии жалоб в ходе голосования на выборах в рамках Единого дня голосования-2025. Об этом она заявила 14 сентября на брифинге, посвященном итогам двух дней выборов.
«О количестве жалоб — их практически нет», — подчеркнула глава ЦИК. Она отметила, что ситуация с прозрачностью и соблюдением законодательства на избирательных участках находится под постоянным контролем.
Единый день голосования проходит в России с 12 по 14 сентября. В этот период в 20 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона изберут депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом РФ. Помимо выборов глав субъектов, в 11 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, а в 25 административных центрах — депутатов городских дум. Всего по стране стартовало около 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня в 81 регионе России.
Ранее Памфилова сделала заявление о количестве проголосовавших на выборах. Проголосовало свыше 16 миллионов человек, и которых полтора миллиона воспользовались возможностью онлайн-голосования.
