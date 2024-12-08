Сын Героя России, закрывшего собой детей в Беслане, получил помощь из Екатеринбурга. Фото

Фонд Екатеринбурга купил инвалидную коляску сыну Героя РФ Андрея Туркина

09 декабря 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Сергей Павленко возглавил фонд, который будет помогать семьям погибших силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сын Героя России Андрея Туркина — тоже Андрей — получил помощь от жителей Екатеринбурга. Парень родился с проблемами со здоровьем и нуждался в инвалидной коляске. Ее купили на средства благотворительного фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», который возглавляет ветеран спецназа «Альфа», депутат гордумы Сергей Павленко. Андрей Туркин, лейтенант ФСБ, погиб в 2004 году при освобождении заложников в Беслане. Он накрыл своим телом гранату, брошенную в детей, и спас много жизней. Спустя пять месяцев у героя родился сын, которого назвали в честь отца. Мальчик появился на свет с серьезными проблемами со здоровьем и имеет инвалидность. Сейчас 20-летний парень живет с мамой в Москве, но лето проводит в Краснодарском крае. На деньги фонда ему купили современную инвалидную коляску, которую уже отправили хозяину. «Андрей Туркин — наш коллега. Я лично знаю эту семью; они буквально стали кровными родственниками с людьми, которых спас Андрюха ценой своей жизни. Помогать семьям наших погибших боевых товарищей — это и дань памяти им, и демонстрация того, что терроризм не сможет разобщить наше общество», — объяснил Павленко. Он является ветераном спецподразделения ФСБ России «Альфа», принимал участие в Чеченской кампании и не понаслышке знает о потребностях армии, проблемах бойцов и их семей. Кроме Павленко, в фонде еще четыре учредителя. Все они — участники СВО, воевали в штурмовых частях. Фонд будет оказывать помощь не только бойцам спецоперации, но и семьям погибших сотрудников разных силовых структур: Росгвардии, МВД, спецподразделения ФСБ. Например, на деньги фонда была куплена инвалидная коляска с электроприводом для сотрудника Чкаловского военкомата Владимира Ададурова, который потерял в бою обе ноги. Также ребята из фонда организовали поставку электрогенераторов и блокираторов РЭБ для псковских десантников, установили пандус в одном из военных госпиталей и организовали бесплатные секции по тхэквондо для детей и пожилых людей. Сергей Павленко (в центре) был другом Андрея Туркина (слева) и считает своим долгом помочь его семье Фото предоставлено Сергеем Павленко Андрей Туркин-младший уже получил новую коляску Фото предоставлено Сергеем Павленко Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын Героя России Андрея Туркина — тоже Андрей — получил помощь от жителей Екатеринбурга. Парень родился с проблемами со здоровьем и нуждался в инвалидной коляске. Ее купили на средства благотворительного фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», который возглавляет ветеран спецназа «Альфа», депутат гордумы Сергей Павленко. Андрей Туркин, лейтенант ФСБ, погиб в 2004 году при освобождении заложников в Беслане. Он накрыл своим телом гранату, брошенную в детей, и спас много жизней. Спустя пять месяцев у героя родился сын, которого назвали в честь отца. Мальчик появился на свет с серьезными проблемами со здоровьем и имеет инвалидность. Сейчас 20-летний парень живет с мамой в Москве, но лето проводит в Краснодарском крае. На деньги фонда ему купили современную инвалидную коляску, которую уже отправили хозяину. «Андрей Туркин — наш коллега. Я лично знаю эту семью; они буквально стали кровными родственниками с людьми, которых спас Андрюха ценой своей жизни. Помогать семьям наших погибших боевых товарищей — это и дань памяти им, и демонстрация того, что терроризм не сможет разобщить наше общество», — объяснил Павленко. Он является ветераном спецподразделения ФСБ России «Альфа», принимал участие в Чеченской кампании и не понаслышке знает о потребностях армии, проблемах бойцов и их семей. Кроме Павленко, в фонде еще четыре учредителя. Все они — участники СВО, воевали в штурмовых частях. Фонд будет оказывать помощь не только бойцам спецоперации, но и семьям погибших сотрудников разных силовых структур: Росгвардии, МВД, спецподразделения ФСБ. Например, на деньги фонда была куплена инвалидная коляска с электроприводом для сотрудника Чкаловского военкомата Владимира Ададурова, который потерял в бою обе ноги. Также ребята из фонда организовали поставку электрогенераторов и блокираторов РЭБ для псковских десантников, установили пандус в одном из военных госпиталей и организовали бесплатные секции по тхэквондо для детей и пожилых людей.