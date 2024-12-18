На Уралмаше откроется сразу три новых заведения от легендарного ресторатора

На Уралмаше появится сразу три новых заведения от известного ресторатора с 30-летним стажем — Игоря Ташкинова («Счастливые люди», «Жадина Говядина», «Море Мясо», «Медвежья Падь»). Они появятся в доме бутик-класса «Банников Дом» в Екатеринбурге, рассказали URA.RU в ресторанной группе RGT.
«[Уралмаш] — это динамично развивающийся район с богатой историей и культурой, частью которой уже являются наши рестораны. Мы видим большой потенциал для создания уникальных гастрономических проектов, которые будут востребованы местными жителями и гостями», — заявил Ташкинов.
Ресторатор намерен открыть двухэтажный семейный ресторан с чудо-печкой и большой детской игровой комнатой, кофейню-пекарню с ранними завтраками и винотеку с дегустациями. Открытие заведений намечено на 2026 год, названия пока держатся в секрете.
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