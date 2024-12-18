Пермские следователи выясняют причины гибели пятимесячного ребенка

Следователи СК России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства гибели пятимесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка. На данный момент специалисты проводят необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что В Кунгуре 17 декабря из-за несвоевременного обращения к врачам умер пятимесячный ребенок. Мать лечила его самостоятельно на протяжении трех дней, однако ему становилось хуже. После этого мать обратилась за помощью врачей, однако спасти ребенка не удалось.
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