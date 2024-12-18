В Пермском крае пятимесячный мальчик умер от простуды

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Женщина вызвала врачей только через три дня после начала болезни
Женщина вызвала врачей только через три дня после начала болезни Фото:

В Кунгуре (Пермский край) умер пятимесячный мальчик. У него были симптомы ОРВИ, и мама три дня лечила его дома. Когда женщина обратилась к врачам, ребенка спасти не смогли.

«В Кунгуре 17 декабря из-за несвоевременного обращения к врачам умер пятимесячный ребенок. После того как мальчик заболел — у него были все симптомы ОРВИ, мама три дня лечила его самостоятельно, не обращаясь к врачам», — пишет «КП-Пермь».

Уточняется, что женщина обратилась к медикам, когда ребенок начал синеть. Она вызвала скорую и мальчика госпитализировали. В больнице ребенку стало хуже. Было решено вызвать врачей из Перми, но те помочь не успели. Мальчик умер. В СУ СК России по Пермскому краю изданию пояснили, что проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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В Кунгуре (Пермский край) умер пятимесячный мальчик. У него были симптомы ОРВИ, и мама три дня лечила его дома. Когда женщина обратилась к врачам, ребенка спасти не смогли. «В Кунгуре 17 декабря из-за несвоевременного обращения к врачам умер пятимесячный ребенок. После того как мальчик заболел — у него были все симптомы ОРВИ, мама три дня лечила его самостоятельно, не обращаясь к врачам», — пишет «КП-Пермь». Уточняется, что женщина обратилась к медикам, когда ребенок начал синеть. Она вызвала скорую и мальчика госпитализировали. В больнице ребенку стало хуже. Было решено вызвать врачей из Перми, но те помочь не успели. Мальчик умер. В СУ СК России по Пермскому краю изданию пояснили, что проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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