В Пермском крае пятимесячный мальчик умер от простуды

В Кунгуре (Пермский край) умер пятимесячный мальчик. У него были симптомы ОРВИ, и мама три дня лечила его дома. Когда женщина обратилась к врачам, ребенка спасти не смогли.
«В Кунгуре 17 декабря из-за несвоевременного обращения к врачам умер пятимесячный ребенок. После того как мальчик заболел — у него были все симптомы ОРВИ, мама три дня лечила его самостоятельно, не обращаясь к врачам», — пишет «КП-Пермь».
Уточняется, что женщина обратилась к медикам, когда ребенок начал синеть. Она вызвала скорую и мальчика госпитализировали. В больнице ребенку стало хуже. Было решено вызвать врачей из Перми, но те помочь не успели. Мальчик умер. В СУ СК России по Пермскому краю изданию пояснили, что проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
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