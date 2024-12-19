Куйвашев дал установки коммунальщикам на новогодние праздники

19 декабря 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Губернатор выступил на заседании правительства 19 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд указаний коммунальщикам и экстренным службам реагирования по укреплению безопасности и обеспечению работы объектов энергетики и ЖКХ в новогодние праздники. Установки прозвучали в ходе заседания правительства 19 декабря, рассказали в департаменте информполитики региона. «Со своей стороны хочу напомнить о личной ответственности руководителей подведомственных учреждений, профильных министерств, глав муниципальных образований за обеспечение комплексной безопасности граждан и территорий. Должен быть сформирован необходимый запас материально-технических ресурсов, продуктов и лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, проверена готовность техники и аварийных бригад, систем оповещения и пожарной безопасности. Службы экстренного реагирования и скорой помощи переведены на усиленный режим», — сказал Куйвашев. Заместитель губернатора Азат Салихов подчеркнул, что в новогодние каникулы особое внимание будет уделено безопасности на массовых мероприятиях и при организации групповых перевозок детей. По словам другого зама Павла Крекова, в организациях соцобслуживания уже проведены тренировки персонала, установлены сигнализации и видеонаблюдение, а финансирование на эти цели значительно увеличено. Ранее полпред президента России в УрФО Артем Жога дал установки силовым структурам и главам регионов перед Новым годом. Он поручил обеспечить безопасность в праздники из-за угрозы терактов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд указаний коммунальщикам и экстренным службам реагирования по укреплению безопасности и обеспечению работы объектов энергетики и ЖКХ в новогодние праздники. Установки прозвучали в ходе заседания правительства 19 декабря, рассказали в департаменте информполитики региона. «Со своей стороны хочу напомнить о личной ответственности руководителей подведомственных учреждений, профильных министерств, глав муниципальных образований за обеспечение комплексной безопасности граждан и территорий. Должен быть сформирован необходимый запас материально-технических ресурсов, продуктов и лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, проверена готовность техники и аварийных бригад, систем оповещения и пожарной безопасности. Службы экстренного реагирования и скорой помощи переведены на усиленный режим», — сказал Куйвашев. Заместитель губернатора Азат Салихов подчеркнул, что в новогодние каникулы особое внимание будет уделено безопасности на массовых мероприятиях и при организации групповых перевозок детей. По словам другого зама Павла Крекова, в организациях соцобслуживания уже проведены тренировки персонала, установлены сигнализации и видеонаблюдение, а финансирование на эти цели значительно увеличено. Ранее полпред президента России в УрФО Артем Жога дал установки силовым структурам и главам регионов перед Новым годом. Он поручил обеспечить безопасность в праздники из-за угрозы терактов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.