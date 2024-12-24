В прокуратуре Пермского края назначен новый заместитель главы ведомства. Им стал старший советник юстиции Павел Попов. Всю свою карьеру он служил в Омске.
«Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Омска, помощником прокурора Омского района, зампрокурора Кировского административного округа Омска, начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области», — указано на сайте пермской прокуратуры.
Попов также возглавлял прокуратуру Советского административного округа Омска, а затем прокуратуру Омска. На должность в Пермь он назначен приказом Генерального прокурора РФ от 17 декабря.
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