24 декабря 2024

У прокурора Пермского края появился новый заместитель. Фото

Зампрокурора Пермского края назначен Павел Попов из Омска
© Служба новостей «URA.RU»
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В пермской прокуратуре новые назначения
В пермской прокуратуре новые назначения Фото:

В прокуратуре Пермского края назначен новый заместитель главы ведомства. Им стал старший советник юстиции Павел Попов. Всю свою карьеру он служил в Омске.

«Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Омска, помощником прокурора Омского района, зампрокурора Кировского административного округа Омска, начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области», — указано на сайте пермской прокуратуры.

Попов также возглавлял прокуратуру Советского административного округа Омска, а затем прокуратуру Омска. На должность в Пермь он назначен приказом Генерального прокурора РФ от 17 декабря.

Павел Попов
Павел Попов
Фото:

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В прокуратуре Пермского края назначен новый заместитель главы ведомства. Им стал старший советник юстиции Павел Попов. Всю свою карьеру он служил в Омске. «Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Омска, помощником прокурора Омского района, зампрокурора Кировского административного округа Омска, начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области», — указано на сайте пермской прокуратуры. Попов также возглавлял прокуратуру Советского административного округа Омска, а затем прокуратуру Омска. На должность в Пермь он назначен приказом Генерального прокурора РФ от 17 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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