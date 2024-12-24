24 декабря 2024

ЧЭМК передал бассейн «Электрометаллург» и торговый центр правительству области

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Торговый центр станет выставочным пространством
Торговый центр станет выставочным пространством Фото:

Принадлежащие Челябинскому электрометаллургическому комбинату (ЧЭМК) плавательный бассейн «Электрометаллург» и здание крупнейшего в советское время городского торгового комплекса «Торговый центр» перешли в собственность региона. Об этом сообщили в пресс-службе комбината.

«С нашей стороны передача столь значимых объектов в собственность области — это добровольный шаг, направленный на развитие торгово-развлекательной инфраструктуры южноуральской столицы и повышение доступности занятий спортом ее населением. Хотел бы выразить слова признательности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, без личного постоянного вовлечения и участия которого реализация этого проекта была бы куда более сложной», — прокомментировал подписанный договор генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко.

Здание «Торгового центра» открыли на улице Каслинской открыли в 1975 году. За покупками сюда ежедневно приходило до 150 тысяч покупателей. Как заявлял первый вице-губернатор региона Иван Куцевляк, в будущем торговый центр будет перепрофилирован в общественно-выставочное пространство.

Построенный в 1967 году бассейн «Электрометаллург» был построен по олимпийскому стандарту с дистанцией дорожки в 50 метров и на тот момент являлся единственным на Урале бассейном международного класса. Здесь проходили занятия по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и спортивной гимнастике. Как в ходе прямой линии сообщал губернатор Алексей Текслер, в 2025 году бассейн начнет работать после ремонта.

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Принадлежащие Челябинскому электрометаллургическому комбинату (ЧЭМК) плавательный бассейн «Электрометаллург» и здание крупнейшего в советское время городского торгового комплекса «Торговый центр» перешли в собственность региона. Об этом сообщили в пресс-службе комбината. «С нашей стороны передача столь значимых объектов в собственность области — это добровольный шаг, направленный на развитие торгово-развлекательной инфраструктуры южноуральской столицы и повышение доступности занятий спортом ее населением. Хотел бы выразить слова признательности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, без личного постоянного вовлечения и участия которого реализация этого проекта была бы куда более сложной», — прокомментировал подписанный договор генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко. Здание «Торгового центра» открыли на улице Каслинской открыли в 1975 году. За покупками сюда ежедневно приходило до 150 тысяч покупателей. Как заявлял первый вице-губернатор региона Иван Куцевляк, в будущем торговый центр будет перепрофилирован в общественно-выставочное пространство. Построенный в 1967 году бассейн «Электрометаллург» был построен по олимпийскому стандарту с дистанцией дорожки в 50 метров и на тот момент являлся единственным на Урале бассейном международного класса. Здесь проходили занятия по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и спортивной гимнастике. Как в ходе прямой линии сообщал губернатор Алексей Текслер, в 2025 году бассейн начнет работать после ремонта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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