Новак увидел хороший сигнал в решении ЦБ по ключевой ставке

Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что является хорошим сигналом. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«То, что Центральный банк не поднял ставку на последнем заседании, оставил на текущем уровне — это уже хороший сигнал, это обоснованное решение», — сказал он. Его слова передает телеканал «Россия 24».
Ранее автор и ведущий телеканала «Царьград» Юрий Пронько заявил, что ЦБ РФ своими решениями касательно ключевой ставки может значительно ухудшить экономическое положение страны. По его словам, опасность стоит прежде всего перед компаниями, которые находятся на долговом рынке.
На заседании 20 декабря Центральный Банк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% вопреки многим прогнозам о ее повышении. Ожидается, что подобное действие снизит уровень инфляции в будущем.
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