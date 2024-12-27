Какой будет погода в Новый год в Свердловской области

Новогодняя ночь в Свердловской области будет снежной и комфортной

28 декабря 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Встречать праздник будет комфортно и весело Фото: Илья Московец © URA.RU Новогодняя ночь в Свердловской области будет нехолодной и снежной благодаря теплу Атлантики, которое принес с собой атмосферный фронт. Предварительный прогноз опубликовал Уральский гидрометцентр в официальном telegram-канале. Так, в субботу, 28 декабря, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер будет дуть западный с порывами до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днем от -1 до -6 градусов. С воскресенья по вторник, 29-31 декабря, ночью ожидается от -6 до -11 градусов, днем от -3 до -8. В Екатеринбурге в эти дни существенных осадков не ожидается. В субботу, 28 декабря, ночью будет -4, днем -3 градуса. В воскресенье, 29 числа, ночью столбик термометра покажет -7, днем -5 градусов. В понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, ночью будет от -7 до -8, днем — от -6 до -7 градусов. В первый день 2025 года, 1 января, ночью и днем ожидается примерно от -6 до -8 градусов. В большинстве районов региона пройдут снегопады — небольшие и умеренные. Количество осадков составит один-четыре миллиметра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новогодняя ночь в Свердловской области будет нехолодной и снежной благодаря теплу Атлантики, которое принес с собой атмосферный фронт. Предварительный прогноз опубликовал Уральский гидрометцентр в официальном telegram-канале. Так, в субботу, 28 декабря, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер будет дуть западный с порывами до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днем от -1 до -6 градусов. С воскресенья по вторник, 29-31 декабря, ночью ожидается от -6 до -11 градусов, днем от -3 до -8. В Екатеринбурге в эти дни существенных осадков не ожидается. В субботу, 28 декабря, ночью будет -4, днем -3 градуса. В воскресенье, 29 числа, ночью столбик термометра покажет -7, днем -5 градусов. В понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, ночью будет от -7 до -8, днем — от -6 до -7 градусов. В первый день 2025 года, 1 января, ночью и днем ожидается примерно от -6 до -8 градусов. В большинстве районов региона пройдут снегопады — небольшие и умеренные. Количество осадков составит один-четыре миллиметра.