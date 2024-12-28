28 декабря 2024

Захарова сделала заявление о правах Азербайджана после инцидента с самолетом AZAL

Захарова: право Баку — ограничить пребывания россиян в Азербайджане
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова заявила о праве властей Азербайджана вводить изменения
Захарова заявила о праве властей Азербайджана вводить изменения Фото:

Ограничения на пребывание российских граждан в Азербайджане — это право, которое есть у власти страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Вводить такие изменения — это] право Баку», — сказала Захарова. Ее слова передает газета «Ведомости».

Ранее URA.RU сообщало, что Азербайджан планирует изменить правила временного пребывания граждан России. Ранее «безвизовые» иностранцы могли находиться в России 90 дней в течение полугода. Теперь этот срок сокращен вдвое. Также планируется усиление контроля за нелегальными мигрантами, передает «Царьград».

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Ограничения на пребывание российских граждан в Азербайджане — это право, которое есть у власти страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «[Вводить такие изменения — это] право Баку», — сказала Захарова. Ее слова передает газета «Ведомости». Ранее URA.RU сообщало, что Азербайджан планирует изменить правила временного пребывания граждан России. Ранее «безвизовые» иностранцы могли находиться в России 90 дней в течение полугода. Теперь этот срок сокращен вдвое. Также планируется усиление контроля за нелегальными мигрантами, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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