Захарова сделала заявление о правах Азербайджана после инцидента с самолетом AZAL

Ограничения на пребывание российских граждан в Азербайджане — это право, которое есть у власти страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«[Вводить такие изменения — это] право Баку», — сказала Захарова. Ее слова передает газета «Ведомости».
Ранее URA.RU сообщало, что Азербайджан планирует изменить правила временного пребывания граждан России. Ранее «безвизовые» иностранцы могли находиться в России 90 дней в течение полугода. Теперь этот срок сокращен вдвое. Также планируется усиление контроля за нелегальными мигрантами, передает «Царьград».
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