Азербайджан ужесточит правила пребывания для россиян

Азербайджан планирует изменить правила временного пребывания граждан России на своей территории. Это решение связано с новыми требованиями, введенными Россией для иностранных граждан, и основано на принципах паритета и взаимности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.
«Как и во всех внешнеполитических вопросах, в вопросах временного пребывания и миграции азербайджанская сторона будет исходить из принципов паритета и взаимности. В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики», — говорится на сайте ведомства республики.
Ранее в МИД РФ объявило о новых правилах для мигрантов без виз, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Теперь такие иностранцы смогут находиться в России не более 90 дней в году. Однако для мигрантов с визами будут действовать старые правила.
В ведомстве отметили, что ранее «безвизовые» иностранцы могли находиться в России 90 дней в течение полугода. Теперь этот срок сокращен вдвое. Также планируется усиление контроля за нелегальными мигрантами, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.