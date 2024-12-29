Мэр Перми рассказал о готовности городских служб к новогодним праздникам

Городские службы готовы к работе в новогодние и рождественские праздники. Единая дежурно-диспетчерская служба задействована в усиленном составе, и в случае необходимости круглосуточно можно позвонить по номеру 112. Сообщил глава Перми Эдуарда Соснина в своем telegram-канале.
«В праздничную ночь безопасность будут обеспечивать 100 охранников. Предусмотрено дежурство бригад скорой помощи и службы спасения. Для реагирования на возможные происшествия в Перми готова группировка сил и средств из 1081 человека и 339 единиц техники», — написал мэр.
В новогодние праздники Пермская городская служба спасения готова к обеспечению безопасность в местах массовых мероприятиях. Три группы оперативного реагирования заступят на круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будет находиться специализированная техника и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.
Для уборки города в праздники днем будут работать 200 единиц техники, а ночью — 250. При необходимости количество техники и рабочих увеличится, всего в праздники будут трудится около 300 дорожных рабочих.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что больницы Пермского края в новогодние праздники продолжат работать в круглосуточном режиме. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности. Будет дежурить удвоенное количество врачей. Неотложная помощь будет работать ежедневно с восьми утра и до полуночи. Медиков можно вызвать на дом с 08:00 до 23:00.
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