29 декабря 2024

Мэр Перми рассказал о готовности городских служб к новогодним праздникам

Снег в Перми днем будут убирать 200 единиц техники, а ночью 250
© Служба новостей «URA.RU»
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Для уборки Перми в праздничные дни днем будут работать 200 единиц техники, ночью – 250
Для уборки Перми в праздничные дни днем будут работать 200 единиц техники, ночью – 250 Фото:

Городские службы готовы к работе в новогодние и рождественские праздники. Единая дежурно-диспетчерская служба задействована в усиленном составе, и в случае необходимости круглосуточно можно позвонить по номеру 112. Сообщил глава Перми Эдуарда Соснина в своем telegram-канале.

«В праздничную ночь безопасность будут обеспечивать 100 охранников. Предусмотрено дежурство бригад скорой помощи и службы спасения. Для реагирования на возможные происшествия в Перми готова группировка сил и средств из 1081 человека и 339 единиц техники», — написал мэр.

В новогодние праздники Пермская городская служба спасения готова к обеспечению безопасность в местах массовых мероприятиях. Три группы оперативного реагирования заступят на круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будет находиться специализированная техника и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

Для уборки города в праздники днем будут работать 200 единиц техники, а ночью — 250. При необходимости количество техники и рабочих увеличится, всего в праздники будут трудится около 300 дорожных рабочих.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что больницы Пермского края в новогодние праздники продолжат работать в круглосуточном режиме. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности. Будет дежурить удвоенное количество врачей. Неотложная помощь будет работать ежедневно с восьми утра и до полуночи. Медиков можно вызвать на дом с 08:00 до 23:00.

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Городские службы готовы к работе в новогодние и рождественские праздники. Единая дежурно-диспетчерская служба задействована в усиленном составе, и в случае необходимости круглосуточно можно позвонить по номеру 112. Сообщил глава Перми Эдуарда Соснина в своем telegram-канале. «В праздничную ночь безопасность будут обеспечивать 100 охранников. Предусмотрено дежурство бригад скорой помощи и службы спасения. Для реагирования на возможные происшествия в Перми готова группировка сил и средств из 1081 человека и 339 единиц техники», — написал мэр. В новогодние праздники Пермская городская служба спасения готова к обеспечению безопасность в местах массовых мероприятиях. Три группы оперативного реагирования заступят на круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будет находиться специализированная техника и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Для уборки города в праздники днем будут работать 200 единиц техники, а ночью — 250. При необходимости количество техники и рабочих увеличится, всего в праздники будут трудится около 300 дорожных рабочих. Ранее URA.RU рассказывало о том, что больницы Пермского края в новогодние праздники продолжат работать в круглосуточном режиме. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности. Будет дежурить удвоенное количество врачей. Неотложная помощь будет работать ежедневно с восьми утра и до полуночи. Медиков можно вызвать на дом с 08:00 до 23:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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