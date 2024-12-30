Словакия отреагировала на обвинения со стороны Зеленского

В Словакии назвали чушью обвинения президента Украины Владимира Зеленского в сговоре с Россией. Заявления Зеленского, которые касаются отношений Братиславы и Москвы, словацкий МИД считает преувеличенным. Об это сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы отвергаем любую чушь об открытии второго энергетического фронта, о которой президент Украины Владимир Зеленский распространяет необоснованные измышления», — сказано в сообщении. Там же отвергли информацию о «воображаемом союзе с Владимиром Путиным». В дипломатическом ведомстве отметили, что Словакия внимательно следит за высказываниями Киева, которые, по мнению МИД государства, могут обернуться против самой Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии Украине, если будет остановлен транзит российского газа. Украинский лидер назвал эти действия «открытием второго энергетического фронта».
Дипломатический конфликт между Украиной и Словакией обострился после того, как Киев отказался продолжать прокачку российского газа в Европу по своей ГТС и не стал продлевать контракт с Газпромом, который действует до 1 января 2025 года.
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